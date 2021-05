(Québec) Alors que des écoles ont été fermées pendant de longues semaines cette année en raison de la COVID-19, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annonce une série de mesures totalisant 110 millions pour soutenir la réussite éducative. Une partie de ce montant est investi pour la mise en place des camps pédagogiques pendant l’été.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le gouvernement Legault a conclu un partenariat de 8,8 millions sur deux ans avec le Réseau québécois pour la réussite éducative « pour la mise en place d’activités pédagogiques pendant la période estivale ». « Dès cet été, ces activités pour les jeunes constitueront un accompagnement supplémentaire pour soutenir les élèves vulnérables et permettront d’atténuer les impacts négatifs du phénomène de la glissade de l’été », a annoncé M. Roberge jeudi.

« Les choix d’activités sont effectués selon les milieux et les besoins des jeunes, par exemple l’animation d’ateliers de lecture, la bibliomobile, des clubs de lecture, un camp de jour avec volet pédagogique, un camp pour adolescents pour aider à la motivation scolaire [et] l’animation d’ateliers permettant une préparation à la transition entre le primaire et le secondaire », a-t-on indiqué par communiqué.

Québec investit également 60 millions pour poursuivre le programme de tutorat qui a été mis en place cet hiver. Une partie de cette somme, 7,2 millions, « est réservée aux élèves inscrits dans les centres d’éducation pour adultes et de formation professionnelle ».

Le gouvernement dépense également 4,7 millions pour « l’embauche d’agents en soutien » dont le rôle sera d’améliorer le « lien entre l’école et la famille afin de tisser un filet de protection autour des jeunes présentant des facteurs de vulnérabilité ». Le ministre de l’Éducation procède jeudi à un point de presse dans lequel sera précisé le fonctionnement concret de ce type de mesures.

Un montant de 19 millions est aussi consacré à « l’embauche de ressources spécialisées, à la libération de du personnel à des fins de formation et à l’achat de matériel », alors que 6 millions sont investis pour offrir une sortie éducative à chaque élève du primaire au cours de la prochaine année scolaire.

Le retour des épreuves ministérielles

Le ministre Roberge a également annoncé jeudi que le Régime pédagogique québécois sera à nouveau modifié pour l’année scolaire 2021-2022 afin que les élèves aient deux étapes d’une durée similaire, la première ayant une pondération de 40 % et la seconde de 60 %.

« Des communications aux parents devront être faites à la mi-étape pour les tenir informés de la progression de leur enfant », a précisé le ministre.

Québec remet aussi en place les examens ministériels qui ont été annulés cette année en raison de la pandémie. Leur pondération sera toutefois réduite, passant de 20 % à 10 %. « L’ensemble des épreuves uniques seraient aussi réintroduites pour les 4e et 5e années du secondaire et leur pondération serait également ajustée à 20 % au lieu de 50 %. On vise ainsi un retour progressif à la normale dans le réseau scolaire », a-t-on annoncé jeudi.