(Montréal) L’Alliance des professeurs de Montréal a à son tour entériné l’entente de principe qui était intervenue avec Québec quant au renouvellement de la convention collective des enseignants.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Et c’est à 86,67 % que ses membres ont accepté cette entente, mardi soir.

L’Alliance des professeurs de Montréal compte 10 899 membres, des enseignants au primaire, secondaire et à la formation professionnelle.

Elle devient ainsi le troisième syndicat de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) à entériner l’entente qui avait été conclue avec le Conseil du trésor, à la mi-avril.

Avant l’Alliance des professeurs de Montréal, les syndicats de l’enseignement de la Haute-Yamaska (Farnham, Cowansville et Granby) et de l’Outaouais avaient aussi entériné cette entente de principe, lundi, dans des proportions respectives de 89 % et 90 %.

Les autres syndicats de la FAE, qui en compte neuf, doivent se prononcer cette semaine. La fédération compte 49 000 membres.

L’entente de la FAE porte à la fois sur les questions sectorielles, soit les conditions de travail des enseignants — autonomie professionnelle, arrivée dans la profession, tâche — et sur les questions intersectorielles, comme les salaires.

Lorsque l’entente avec Québec avait été annoncée, le président de la FAE, Sylvain Mallette, avait affirmé qu’elle comportait « des avancées majeures » pour ses membres.

« Une proposition de règlement » à la FSE-CSQ

L’autre organisation syndicale qui représente les enseignants du primaire et du secondaire, la Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a aussi conclu une « proposition de règlement ».

La FSE ne va cependant pas jusqu’à la qualifier d’entente de principe, puisque cette « proposition de règlement » n’atteint pas l’ensemble des objectifs qu’elle s’était fixés, notamment sur la tâche des enseignants — une revendication chère à la FSE.

La FSE, qui négocie pour 73 000 enseignants dans les centres de services scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones, soumettra aussi cette « proposition de règlement » à ses membres.