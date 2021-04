(Montréal) La session d’automne dans les cégeps et universités de la province se fera le plus possible en personne, mais la distanciation physique et le port du masque seront obligatoires, prévoit Québec.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Québec apporte certaines précisions sur ce qui attend les étudiants à la fin de l’été. En résumé : on « souhaite la tenue d’un maximum d’activités en présence », un souhait déjà exprimé il y a quelques mois.

Plusieurs mesures sanitaires demeureront, dit la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. En classe, la distance requise entre les élèves passera de 1,5 mètre à 1 mètre et le port du masque sera obligatoire en tout temps.

« On pense que nos établissements vont pouvoir accueillir pas loin de 60 % du temps étudiant sur les campus. C’est une très bonne nouvelle », a déclaré en point de presse la ministre McCann.

« Revenir à la normale, comme avant la pandémie, je présume que ça ne sera pas avant 2022 », a ajouté Danielle McCann.

Le gouvernement joue toutefois de prudence et rappelle qu’il « demeure important d’être en mesure de basculer en enseignement à distance si la situation venait à l’exiger ».

Bien des espoirs de retour sur les campus ont été déçus dans les derniers mois. En février, la ministre McCann avait demandé aux établissements de permettre aux étudiants qui le souhaitaient de retourner sur les campus au moins une fois par semaine, ce qui ne s’est jamais concrétisé pour plusieurs, notamment en raison de la deuxième vague de COVID-19.

La ministre affirme que son coup de sonde montre que plusieurs étudiants ont eu l’occasion de retourner en classe.

« On avait demandé que les étudiants retournent au moins une journée par semaine et plus de 80 % des établissements nous ont dit qu’ils avaient offert à plus de 80 % de leurs étudiants de venir sur les campus », a assuré la ministre McCann. Certains étudiants, a-t-elle ajouté, étaient réticents à l’idée de retourner sur les campus.