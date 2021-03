Changement de cap à l’Université d’Ottawa : sans parler nommément du professeur Amir Attaran, le recteur Jacques Frémont condamne ses propos dans une vidéo diffusée mardi.

Louise Leduc

La Presse

« Le ton, les procédés rhétoriques et la forme outrancière de certains gazouillis publiés ces derniers jours et qui reproduisent les préjugés envers le Québec et les Québécois sont rigoureusement inacceptables. »

Amir Attarran, qui enseigne à la Faculté de droit et à l’École d’épidémiologique de l’Université d’Ottawa, a comparé plus tôt ce mois-ci le Québec à un « Alabama du Nord » qui pratique « le lynchage médical ». À son avis, le Québec est dirigé par un gouvernement de « suprémacistes blancs ».

Après un silence de deux semaines, le recteur Frémont dit maintenant que l’Université d’Ottawa, « comme toutes les autres, doit s’opposer fermement à toute forme de racisme et de discrimination ».

L’Université d’Ottawa lance donc un comité visant à concilier les enjeux relatifs à la liberté académique et la diversité.

Michel Bastarache, ancien juge à la Cour suprême, le présidera.