Éducation

Élèves du secondaire en présentiel

Un « risque » qui en vaut la peine, dit Legault

(Montréal) Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire des régions situées en zone rouge retourneront en personne à l’école à temps plein dès lundi. Il s’agit d’un « risque », a admis mardi le premier ministre François Legault. Dans le contexte où les variants de la COVID-19 sont de plus en plus présents, d’autres auraient préféré attendre encore un peu.