Depuis plusieurs années, on a fait de l’école un fourre-tout. À chaque crise sociale, la solution passait par l’école. Là, on a la possibilité de recentrer l’école sur l’essentiel. Qu’est-ce qu’on doit apprendre, qu’est-ce qu’on doit enseigner ? Et, en lien avec ça, quelle est la meilleure évaluation pour répondre de ces besoins ?