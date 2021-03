(Montréal) Combler les retards scolaires accumulés par les élèves, garder et attirer du personnel dans les écoles, encourager les étudiants du cégep et de l’université à poursuivre leurs études malgré l’isolement : en éducation, le budget de Québec vise principalement à atténuer les effets de la pandémie.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Prenant acte que « la réussite éducative et la persévérance scolaire de beaucoup d’élèves » sont menacés en raison de la crise, Québec injecte 1,5 milliard sur cinq ans pour les élèves de la province.

Combien ? 170 millions sur deux ans

Au cours des deux prochaines années, 170 millions de dollars seront investis pour du tutorat, de l’aide aux devoirs et du soutien psychosocial auprès des jeunes. De cette somme, 110 millions de dollars le seront dès cette année.

Un tel programme national de tutorat, dont les contours se dessinent déjà dans les écoles, sera une première au pays, dit Québec. Le sommet sur la réussite éducative qui est prévu la semaine prochaine et qui doit réunir différents acteurs du milieu scolaire devrait permettre de « préciser les sommes » inscrites au budget.

Reconnaissant qu’il y a pénurie de personnel dans les écoles et que les enseignants jouent un « rôle central » dans la réussite des élèves, Québec entend injecter d’ici cinq ans 70 millions de dollars seront investis pour valoriser la profession enseignante, augmenter les inscriptions dans les programmes universitaires d’enseignement et soutenir ces étudiants, incluant dans les premières années de leur carrière.

Des classes spécialisées, des services de garde améliorés

Comme l’an dernier, Québec annonce la création de 150 nouvelles classes spécialisées pour les élèves à besoins particuliers, qui « nécessitent une approche adaptée ainsi que l’apport de ressources spécialisées […] » pour réussir à la hauteur de leurs capacités.

Combien ? 89 millions, dont 13 millions cette année

Parce qu’ils lui apparaissent comme « une voie de conciliation famille-travail incontournable pour les parents », le gouvernement prévoit en outre investir 89,3 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services de garde en milieu scolaire, notamment en diminuant le ratio éducatrices-enfants pour les groupes de maternelle 4 ans et en embauchant des techniciens en éducation spécialisée.

En point de presse, Québec solidaire a rappelé que l’année qui vient de passer a été pour les jeunes une des « plus difficiles en éducation ». Les montants investis pour soutenir les élèves sont-ils suffisants ? « Pour moi, c’est encore une grande question. Nous ne savons pas combien de jeunes ont besoin d’aide », a affirmé Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire.

Cégeps et universités : 100 $ par session à temps plein

La pandémie a « mis à rude épreuve » la persévérance des étudiants, de même que leur santé mentale, note Québec. Les étudiants qui ont poursuivi leurs études à temps plein pendant les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021 auront donc droit à une aide ponctuelle de 100 $ par session, une mesure estimée à 82,6 millions de dollars.

Pour alléger l’endettement des étudiants, les intérêts sur les prêts étudiants seront quant à eux pris en charge par le gouvernement pendant un an, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Québec estime que 380 000 personnes seront touchées par cette mesure, qui lui coûtera 72 millions de dollars.

« Les personnes visées par cette mesure ne verront pas automatiquement leurs mensualités diminuer, mais elles rembourseront plus rapidement leur prêt », note-t-on au budget.

La ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann doit en outre déposer ce printemps un plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur. Il sera doté de 150 millions de dollars.

En un an, les cours à distance sont devenus la norme et risquent de garder une place importante dans le futur. Pour les « consolider les nouvelles pratiques et les bonifier », Québec investira dans les cinq prochaines années 85 millions de dollars pour déployer « plus de solutions numériques » dans les cégeps et universités.

Le gouvernement prend acte de la santé mentale fragile des étudiants et de leurs professeurs, souvent restés à la maison pour un an, sans contacts avec leurs collègues autrement que par le truchement d’un écran. Le budget prévoit des investissements de 60 millions de dollars pour répondre aux besoins de la communauté́ étudiante et du personnel, particulièrement en matière de santé mentale.

Rénover et construire des écoles

La pandémie a mis en lumière l’importance d’avoir des écoles aux normes du jour, particulièrement quand il est question de ventilation. Le gouvernement, lit-on dans le budget, « est résolu à ce que les jeunes soient scolarisés dans de belles écoles en bon état ».

En excluant « les répercussions de l’ouverture des classes de maternelle 4 ans », le ministère de l’Éducation prévoit qu’il manquera 400 classes dans les écoles primaires en 2024-2025. Des 20,9 milliards de dollars que compte investir le gouvernement dans les infrastructures en éducation, un peu moins de 8 milliards seront consacrés à la construction, l’agrandissement ou l’acquisition.