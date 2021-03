(Québec) La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, s’inquiète que des professeurs d’université s’autocensurent dans le cadre de leurs travaux. Pour assurer la protection de la liberté académique, elle met sur pied un comité d’experts afin de produire un état des lieux.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Cette annonce survient alors que le débat sur l’utilisation de certains termes en contexte académique, incluant le mot en N, a fait les manchettes ces derniers mois. Se disant préoccupée par la situation, Mme McCann a confirmé mardi que le vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Alexandre Cloutier, présidera le comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique.

« Ce que je crains, c’est que les professeurs s’autocensurent. D’ailleurs, il y a un peu de ce phénomène actuellement et ce n’est pas bon pour notre société », a affirmé mardi la ministre McCann.

L’ancien député péquiste, qui a quitté la vie politique en 2018, sera accompagné d’Yves Gingras, professeur titulaire au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal, Chantal Pouliot, professeure titulaire au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval, Aline Niyubahwe, professeure à l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et d’un étudiant, qui n’a toujours pas été choisi.

Pas de mots à l’index

Alexandre Cloutier a affirmé mardi que « les préoccupations exprimées au cours des derniers mois méritent d’être documentées et approfondies ». Il obtient le mandat d’établir un état des lieux de la liberté académique, mais aussi « de proposer au gouvernement des mécanismes à mettre en place dans chaque établissement afin d’appliquer les dispositions relatives à la liberté académique ».

Les travaux du comité débuteront ce mois-ci se termineront avec le dépôt d’un rapport avant la fin de l’année 2021.

Le comité procédera aussi au cours des prochains mois à des consultations publiques, sur invitation. Les experts qui présenteront des mémoires auront-ils la liberté d’utiliser tous les mots qu’ils souhaitent, notamment le mot en N ? M. Cloutier n’a pas répondu à la question. « Il y aura des règles, absolument, qui seront applicables » pour le bon déroulement des travaux, a-t-il dit.

Dans tous les cas, a précisé M. Cloutier, « bannir des mots ou la censure n’a pas sa place » à l’université.