(Québec) Sous le feu des critiques de l’opposition pour ne pas avoir créé les places promises en CPE, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, allège la bureaucratie dans l’espoir de corriger le tir, chose qu’il s’était pourtant engagé à faire il y a deux ans.

Tommy Chouinard

La Presse

Il y aura moins de haies dans la course à obstacles pour ouvrir un CPE : le nombre d’étapes dans le « processus de développement des places » passera de 17 à 9.

Québec ne demandera plus qu’un CPE finance, sauf exception, 25 % des coûts d’infrastructure d’une installation. Tous les projets de CPE seront admissibles à un financement à 100 % du gouvernement, une demande qui avait été faite par l’opposition d’ailleurs.

L’État donnera une avance de fonds de 50 000 $ dès l’octroi des places pour que le CPE retienne rapidement des professionnels afin, entre autres, de déterminer s’il est préférable de louer des locaux ou plutôt de construire un bâtiment. Un CPE n’aura plus à aller en appel d’offres sur invitation pour tout contrat supérieur à 5000 $ (le seuil passe à 25 000 $) ou en appel d’offres public pour tout contrat supérieur à 50 000 $ (le seuil passe à 105 700 $).

Comme l’État essuie la facture des infrastructures, il faut maintenir des « balises » pour éviter des mauvaises surprises et des dépassements de coûts, fait valoir le ministère.

Mathieu Lacombe a choisi d’annoncer ces « allègements administratifs » vendredi, une heure avant de passer sur le gril en Chambre à l’occasion d’un débat de deux heures avec l’opposition – une interpellation réclamée par le Parti québécois sur le thème du « bilan désastreux du gouvernement de la CAQ quant à l’accessibilité à une place en service de garde éducatif à l’enfance ».

Il y a deux ans, le ministre promettait la création de 13 500 places supplémentaires en CPE dans un délai de deux ans « top chrono » - certaines de ces places avaient été annoncées sous le gouvernement Charest en 2011 puis le gouvernement Marois en 2013. Or, seulement 2500 ont été créées depuis. Quelque 51 000 enfants sont sur une liste d’attente.

Selon le ministère, environ 7500 places supplémentaires se concrétiseront d’ici le 31 mars 2022. Si tout se passe bien, a-t-on tenu à préciser.

Ce que l’on a peu rappelé, c’est que dès février 2019, le ministre promettait que des « exigences administratives ou de construction » seront allégées, que le ministère ferait preuve de « gros bon sens » pour que les places se concrétisent dans le délai prescrit. Il était déjà bien au fait, comme plusieurs, de la lourdeur administrative. « Je n’aurai pas beaucoup de patience pour des projets qui ne se réalisent pas. Quand je parle de patience, je parle de patience envers le ministère et envers les projets. Si on est exigeant avec les gens qui font une demande de permis, il faut aussi être exigeant envers nous et être capable de livrer la marchandise », disait-il à La Presse à ce moment.

Dans les faits, les exigences du ministère ont été peu assouplies – si ce n’est la révision à la baisse, il y a un an, de la mise de fonds, de 50 % à 25 % des coûts de construction, exigée aux CPE - sauf exceptions.

Le mois dernier, Mathieu Lacombe a fait le constat que le système de développement de places ne fonctionne plus dans son ministère. Quiconque suit le moindrement le dossier sait, depuis des années, que la création d’un CPE est très complexe et que les retards s’accumulent.