Les abondantes chutes de neige ont contraint plusieurs écoles à travers la province à fermer leurs portes pour la journée. La tempête qui s'est entamée lundi soir se poursuivra tout au long de la journée de mardi, avec des quantités de neige pouvant atteindre une trentaine de centimètres dans certains secteurs.

Mayssa Ferah

La Presse

À Montréal, Charlevoix, Québec, Drummondville, Lachute – Saint-Jérôme, Lanaudière et Vaudreuil-Soulanges – Huntingdon, 15 à 20 centimètres sont attendus. La tempête s’estompera graduellement en fin de journée.

La neige devrait également persister toute la journée à Gatineau, avec entre 15 et 25 centimètres.

Dans les régions de la Beauce et de l’Estrie, une accumulation totale de 20 à 30 centimètres de neige est à prévoir mardi, selon Environnement Canada.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La vigilance est de mise pour les conducteurs, comme il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe.

Les vents mêlés aux flocons causeront de la poudrerie, qui pourrait réduire la visibilité par moments. La vigilance est de mise pour les conducteurs: il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe.

« L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige », avise Environnement Canada.

Plusieurs écoles fermées

De nombreux établissements scolaires et services de garde ont fermé leurs portes mardi à travers le Québec.

En Montérégie, le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries et le Centre de services scolaires Riverside/Riverside School Board suspendent l’enseignement primaire et secondaire et services de garde pour la journée. Le Centre de services scolaire Marie-Victorin a également annulé les activités d’enseignement et fermé ses services de garde à Longueuil .

Aucun cours ni transport scolaire au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke en Estrie pour les écoles primaires et secondaires. Les services de garde demeurent toutefois ouverts.

À Montréal, les Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et Pointe-de-l’Île ferment également ses établissements, bureaux administratifs et services de garde.

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) signale que tous ses établissements scolaires, services de garde et bureaux administratifs sont fermés pour la journée. Même constat du côté du Centre de services scolaire de Laval.

Aucun cours ni enseignement à distance n’est prévu, précise le CSSDM. Seul le personnel doit se présenter sur son lieu de travail.