(Québec) Le gouvernement Legault observe une hausse du taux d’échec en mathématiques et en français dans les écoles du Québec, dans une proportion moins grande que ce qu’ont anticipé les directions d’établissements scolaires dans les derniers jours.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

En point de presse mercredi, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé les résultats d’une étude statistique réalisée par son ministère concernant le retard scolaire potentiel des élèves québécois en période de pandémie. Selon les données fournies, le taux d’échec au premier bulletin a augmenté cette année pour les élèves du secondaire 3 à 5 en mathématiques et pour les élèves du secondaire 2 à 5 en français.

De façon plus précise, le taux d’échec en mathématiques pour les élèves de secondaire 4 s’élève au premier bulletin à 23,2 %, une hausse de 4,2 points de pourcentage comparativement aux résultats de la dernière année scolaire. Il s’agit de la plus forte variation du taux d’échec observée par le ministère. Pour les élèves de secondaire 3 en mathématiques, le taux d’échec s’élève à 25,6 %, en hausse de 3 points de pourcentage. Le taux d’échec des élèves en secondaire 5 dans cette matière a augmenté de 0,8 point de pourcentage.

En français, la plus forte variation du taux d’échec s’observe en secondaire 3, alors que celui-ci augmente de 1,9 point de pourcentage, s’établissant à 18,8 %. En secondaire 5, le taux d’échec se situe à 14,8 %, en hausse de 1,7 point de pourcentage, alors qu’il augmente de 1,5 point de pourcentage en secondaire 2 pour s’établir à 17,1 %.

Pour les élèves de la 4e secondaire en histoire et en sciences, le taux d’échec augmente respectivement de 0,5 point de pourcentage et de 2 points de pourcentage, pour s’établir à 16,6 % et 18,5 %.

Ces chiffres diffèrent de ce qu’a observé la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), qui a publié plus tôt cette semaine les données préliminaires qu’elle a recueillies auprès de 80 écoles primaires et d’une trentaine d’écoles secondaires publiques du Québec. Selon la FQDE, le taux d’échec en français oscillerait au premier bulletin à près de 20 % et à environ 25 % en mathématiques (alors qu’ils se situent habituellement à 10 et 15 %).

Pour présenter son propre bilan du premier bulletin, le ministère de l’Éducation a pour sa part recueilli des données auprès de 198 écoles du réseau public et de 16 écoles du réseau privé.

« Ces écoles sont en très grande majorité publique (92,5 %) et enseignent en langue française (84,6 %). Parmi les écoles publiques consultées, environ le tiers (34,3 %) sont situées dans la communauté métropolitaine de Montréal (CMM). L’indice de défavorisation (IMSE) des écoles publiques sollicitées est représentatif de la distribution observée pour l’ensemble du Québec », explique le ministère dans une note méthodologique.