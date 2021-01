Programme scolaire

« Il faut tout revoir »

Exit les examens du Ministère, les évaluations strictes, le bulletin traditionnel. Que les écoles restent fermées un peu plus longtemps ou pas — une décision toujours pas coulée dans le béton mardi —, les libéraux et les directions d’écoles réclament des ajustements en prenant acte des retards scolaires et des suivis serrés à faire.