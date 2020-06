(Montréal) Les étudiants des écoles primaires et secondaires qui obtiennent leur diplôme ce printemps pourront retourner une dernière fois saluer leurs amis et enseignants. Ils auront la possibilité de faire signer leur album de finissants et prendre des photos… à deux mètres les uns des autres.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Il s’agit d’une permission qui s’applique à tous les élèves de 6e année du primaire et de 5e secondaire, partout dans la province.

« Les élèves pourront se rendre à l’école une dernière fois pour saluer leurs enseignants, se saluer entre eux et tenir les traditionnelles séances de signature des albums de finissants ainsi que de prise de photos souvenirs. Le tout, bien entendu, en respectant les règles de distanciation », écrit le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Éric Blackburn, dans une lettre envoyée aux écoles.

Des mesures strictes de distanciation physique devront toutefois être observées dans les écoles où des séances de signature seront autorisées. Les albums de finissants devront déjà avoir été disposés « sur des tables espacées dans le gymnase », chaque élève devra utiliser son propre stylo, tous devront porter des gants et un masque.

« Je souhaite sincèrement que ces mesures permettront aux élèves et au personnel scolaire de vivre une belle fin d’année, malgré le contexte exceptionnel », écrit le sous-ministre.