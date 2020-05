À la commission scolaire de Montréal, on indique que « ces écoles pourraient ouvrir selon la demande et selon la capacité de respecter les consignes de la santé publique et selon la disponibilité du personnel médical ».

Les parents d’élèves handicapés ou qui ont des troubles de comportement pourront souffler d’ici la fin de l’année scolaire. Dans une directive envoyée jeudi, le ministre de l’Éducation a annoncé que certaines écoles desservant ces élèves pourront rouvrir le 1er juin.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Plus d’une trentaine d’établissements du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette sont visés. Ils accueillent par exemple des élèves avec un trouble du spectre de l’autisme, avec une déficience intellectuelle, avec un handicap physique ou des élèves sourds.

« Le retour à l’école de ces élèves, qui ne peuvent demeurer seuls à la maison sans supervision, leur permettra non seulement de consolider leurs apprentissages et de socialiser, mais offrira également un répit aux parents, prévenant ainsi la détresse et l’épuisement des familles. Les différents milieux devront s’adapter aux particularités des élèves pour s’assurer de répondre à leurs besoins », écrit le ministre dans sa lettre.

À la commission scolaire de Montréal, on indique que « ces écoles pourraient ouvrir selon la demande et selon la capacité de respecter les consignes de la santé publique et selon la disponibilité du personnel médical ».

Liste des écoles qui rouvriront le 1er juin

Commission scolaire de Laval

J.-Jean-Joubert (certaines classes) Saint-Gilles (certaines classes) Jean-Piaget

Alphonse-Desjardins

Commission scolaire des Samares

Pavillon de l’Espace-Jeunesse

Commission scolaire de la Seigneurerie-des-Mille-Îles

École des Érables

Commission scolaire Marie-Victorin

Saint-Jude

Bel-Essor

Jacques-Ouellette

Des Remparts

Vent-Nouveau

Des Grandes-Seigneuries

Régionale Brenda-Milner

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Marc-Laflamme/Le Prélude

Le Tournesol

Commission scolaire de Montréal

Irénée-Lussier ; Joseph-Charbonneau ; Édouard-Montpetit (TSA seulement) Lucien-Pagé (volet enfants sourds) Saint-Étienne (TSA seulement) Saint-Enfant-Jésus (déficience auditive seulement) Gadbois (déficience auditive seulement) Victor-Doré

Saint-Pierre-Apôtre

De l’Étincelle

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

John-F. Kennedy

Commission scolaire English-Montreal

Mackay Philip E. Layton

Commission scolaire Riverside

Reach (certaines classes)

Centre académique Fournier

Centre d’intégration scolaire inc. Centre François-Michelle

École le Sommet

École Peter Hall

École à pas de géant

École orale de Montréal pour les sourds