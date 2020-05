Les universités et les cégeps s'inquiètent pour leurs finances

Programmes d’études menacés, pertes d’emploi, gels de salaires, versements de primes différés, dépenses reportées et réduites : dans les universités et les cégeps du Québec, l’inquiétude est grande, particulièrement à l’Université McGill et à l’Université Laval, de même que dans les cégeps en région, qui comptent beaucoup sur les étudiants étrangers pour se maintenir à flot.