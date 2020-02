(Montréal) Exit le Lab-École, Québec a dévoilé ce matin une nouvelle «identité architecturale» pour les établissement scolaires de la province. Les agrandissements d’écoles et les nouvelles constructions suivront désormais un guide bien défini mettant à l’honneur le bois, l’aluminium et le bleu fleurdelisé.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Le ministre de l’Éducation assure que les écoles du Québec ne seront pas uniformisées. «On veut avoir une signature visuelle. […] Ça ne sera pas identique, mais il y aura un rappel visuel suffisamment important pour qu’on sache que ça, c’est une école, que ça fait partie de la nouvelle génération d’école», a déclaré Jean-François Roberge, en citant en exemple les églises de la province.

Ces nouvelles écoles comprendront également des espaces communs abondamment vitrés, utiliseront l’aluminium en parement et seront dotées de cours avec des places publiques ouvertes à tous.

Déjà, 20 nouvelles écoles primaires et 16 écoles secondaires sont en voie d’être construites selon cette nouvelle «vision».

Le chantier prendra un «certain temps», a reconnu le ministre. Il a rappelé que 4 milliards sont déjà prévus cette année pour ces nouvelles constructions et rénovations.

PHOTO TIRÉE D'UNE VIDÉO DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Quant au Lab-École instauré par le gouvernement libéral en 2017, il sera «arrivé au bout de son mandat» une fois que ses sept écoles auront été livrées.

«On n’a jamais désavoué le projet du Lab-École. J’ai trouvé ça intéressant, on a discuté avec eux et tiré profit de ce qu’ils ont fait. Ils ont fait de grandes consultations publiques, ont consulté des enseignants, la communauté, et toujours, on tirait profit de ça. On leur demandait quelles étaient [leurs] conclusions. Ils vont livrer leurs écoles et on va y aller avec le guide pour la suite», a déclaré Jean-François Roberge.

Québec se dit «confiant» qu’il pourra s’entendre avec les municipalités pour construire ces nouvelles écoles sur des terrains que celles-ci pourraient lui céder. La loi 40 permet aux futurs centres de services scolaires d’acquérir des terrains municipaux sans débourser un sou, ce qui a soulevé l’ire des municipalités qui seront privées de revenus.