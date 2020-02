Le philosophe et professeur en droit de l’Université McGill, Daniel Weinstock.

Le philosophe et professeur en droit de l’Université McGill Daniel Weinstock juge « inquiétant » et « malsain » que Québec ait rapidement annulé sa participation à un forum sur l’avenir du cours d’éthique et culture religieuse (ECR) à la suite d’une chronique de Richard Martineau publiée mercredi dans le Journal de Montréal.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Dans sa chronique, Richard Martineau relate des extraits d’une conférence sur la laïcité tenue au printemps 2012 à Montréal. Le professeur est alors interrogé sur des propos qu’il a tenus trois ans plus tôt dans une université américaine. En citant des extraits de la réponse du philosophe, le chroniqueur allègue que Daniel Weinstock a « proposé que des médecins québécois effectuent des "excisions symboliques" sur les jeunes filles ».

Quelques heures après la parution de cette chronique, le ministère de l’Éducation a annulé la participation de Daniel Weinstock aux forums sur la révision du cours d’éthique et culture religieuse.

Le philosophe se surprend de la « rapidité avec laquelle le gouvernement a pris acte et avalisé la chronique de M. Martineau ».

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le chroniqueur Richard Martineau

« Personne du gouvernement ne m’a contacté, personne de l’organisation des forums ne m’a appelé pour savoir ce qu’il en était », dit Daniel Weinstock.

Au cabinet du ministre de l'Éducation, on explique que la décision d’annuler la participation de Daniel Weinstock « n’a pas été prise sur la base d’une chronique ».

« Certains propos tenus par M. Weinstock par le passé portent à confusion. Afin d’éviter que sa présence ne devienne une distraction aux importants travaux en cours sur la révision en profondeur du cours d’éthique et culture religieuse, la décision a été prise d’annuler l’invitation de M. Weinstock à titre d’expert. Nous sommes convaincus que celui-ci peut comprendre la situation », écrit l'attaché de presse du ministre Jean-François Roberge, Francis Bouchard.

Daniel Weinstock rappelle qu’il n’est pas rare qu’en philosophie, on incarne les positions exprimées sur un sujet pour ne pas les dénaturer. C’est dans ce cadre, dit-il, qu’il a abordé la question du « Seattle compromise ». En 1996, des médecins américains qui recevaient des demandes d’excision de patients somaliens en étaient venu à un « compromis » pour éviter que de jeunes filles ne retournent en Somalie subir des mutilations génitales.

Au printemps 2012, le professeur expliquait ainsi sa position. « Je n’ai jamais défendu l’excision, je n’ai jamais défendu une pratique particulière, ce que j’ai dit c’est qu’il y avait eu un débat qui me semble très grave, très fondamental, par rapport auquel je n’aurais pas voulu être à la place de ces médecins qui se sont demandés : "que faisons-nous devant cette situation, nous savons très bien que si nous retournons ces gens à la maison ils vont continuer à le faire" », disait alors Daniel Weinstock.

Le professeur dit qu’il partage l’avis de Richard Martineau sur cette question et qu’il ne doit pas y avoir de tel compromis possible. Il invite à retourner à ses publications. « J’essaie d’être le plus clair dans mes écrits, je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’ambiguïté », affirme Daniel Weinstock. L’excision est « une pratique inadmissible », dit-il en entrevue à La Presse.

Professeur de philosophie et d’éthique à l’Université Laval, Jocelyn Maclure croit qu’on ne peut s’en tenir à un extrait de conférence pour juger de la position de quelqu’un sur une question aussi complexe.

« C’est un enjeu complexe d’éthique appliquée, de bioéthique. On ne peut pas avoir de la simplicité si on s’intéresse à des questions difficiles, qui mettent différentes valeurs en tension », souligne Jocelyn Maclure. Il estime que Québec a le devoir de dire qu’il a eu un « jugement hâtif » et qu’il doit se rétracter.

« La réputation [de Daniel Weinstock] est attaquée, ce n’est pas quelque chose qu’on doit prendre à la légère. Il ne mérite pas le traitement qui lui est réservé », soutient Jocelyn Maclure.

Daniel Weinstock aurait souhaité que le ministère de l’Éducation le contacte pour avoir ses explications avant de prendre sa décision. Il souhaite néanmoins qu’on en tire une leçon.

« Prendre la chronique de quelqu’un dont on sait que c’est un polémiste, et ce peu importe ce qu’on pense de ses opinions… il faudrait prendre acte de la nouvelle et faire des vérifications avant de prendre une décision face à laquelle il est difficile de reculer », affirme Daniel Weinstock.

Richard Martineau n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

- Avec Hugo Pilon-Larose à Québec