Même s’ils viennent tout juste de rentrer de Wuhan, en Chine, les enfants peuvent retourner à la garderie ou sur les bancs d’école immédiatement, écrit mercredi la Direction régionale de la santé publique de Montréal aux parents.

Marie-Eve Morasse

La Presse

« Si vous ou votre enfant revenez de Wuhan et que vous n’avez pas de symptôme : vous pouvez poursuivre vos activités habituelles, incluant la fréquentation d’un service de garde ou d’un établissement scolaire », lit-on dans la missive envoyée aux parents des élèves d’écoles primaires et secondaires et de services de garde, mais aussi aux établissements d’enseignement postsecondaire.

Ces instructions sont en phase avec les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui demande aux voyageurs qui rentrent de la région de Wuhan, la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, d’appeler Info-Santé s’ils présentent « de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires dans les 14 jours suivants un retour ».

Ailleurs dans le monde, les étudiants qui reviennent de Chine se sont fait dire de rester à la maison pour deux semaines. C’est notamment le cas en Australie, où les directives changent toutefois selon les états et les écoles. La France a quant à elle pris une approche différente avec les ressortissants qu’elle commence à rapatrier de Chine. Ceux-ci resteront confinés pendant 14 jours, une durée qui correspond à la durée maximale estimée d’incubation du virus.

Statu quo dans les universités

Les universités québécoises n’ont pas émis d’instructions particulières aux étudiants et professeurs qui sont allés en Chine récemment. Par ailleurs, les quatre universités montréalaises indiquent qu’elles n’ont aucun étudiant qui se trouve en ce moment dans la région de Wuhan.

C’est l’Université Mc Gill qui a en ce moment le plus d’étudiants en échange en Chine, soit 20, suivie de l’Université de Montréal, qui en a six. L’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Université Laval n’en ont qu’un seul, tandis que deux étudiants de l’Université Concordia doivent en théorie s’y rendre le mois prochain.

« Nous continuons à communiquer régulièrement avec tous nos étudiants à l’étranger », nous a simplement répondu l’Université McGill. L’Université de Montréal ajustera ses directives « en fonction de la situation et des directives de la santé publique et de Santé Canada ».

À l’UQAM, on indique qu’on a « formellement demandé [à l’étudiante] de limiter ses déplacements et d’être à l’affût des consignes de santé publique du Canada ». Les étudiants qui prévoyaient se rendre dans ce pays doivent annuler leur projet ou le reporter.

Des cégeps et écoles secondaires se voient aussi contraints de retarder des voyages prévus. Au cégep Marie-Victorin, un cégep qui accueille chaque année des étudiants chinois, on a reporté le séjour d’employés et de professeurs qui devait se rendre en Chine ce printemps.

Des étudiants de l’école secondaire Collège du Mont-Sainte-Anne à Sherbrooke devaient quant à eux se rendre en Chine dans un mois. « Toutes les options sont envisagées », nous écrit le directeur général de l’établissement, Olivier Audet. « Il faut comprendre que nos garçons préparent ce voyage depuis plus de 18 mois », dit-il.