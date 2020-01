Classe cherche prof... depuis deux mois

Exaspérés et inquiets de l’absence d’enseignant titulaire, depuis deux mois, dans la classe de 5e année de leurs enfants, des parents du quartier Ahuntsic, à Montréal, songent à les retirer de l’école pour leur enseigner à la maison. À cause de la pénurie d’enseignants, 29 classes n’ont pas de titulaire à la Commission scolaire de Montréal, la plus grande au Québec.