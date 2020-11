Enseignants sans brevet

« S’ils me disent que je dois faire 120 crédits, je pleure ma vie »

(Montréal) Ils sont dans les classes des écoles primaires et secondaires depuis parfois plusieurs années, mais doivent retourner étudier à l’université s’ils veulent obtenir leur brevet d’enseignement. Certains enseignants non qualifiés estiment toutefois qu’on leur met des bâtons dans les roues pour y parvenir et déplorent que leur expérience en classe ne soit pas reconnue davantage.