Le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, est sorti de son mutisme lundi matin pour réagir à ce qu’il décrit comme un « incident récent à la faculté des arts au cours duquel une professeure à temps partiel a utilisé le « mot-n ».

Suzanne Colpron

La Presse

Verushka Lieutenant-Duval, cette professeure québécoise, est demeurée une employée de l’Université « tout au long des derniers jours », affirme le recteur dans un message adressé à la communauté universitaire, ajoutant qu’elle « est libre de continuer son cours, ce qu’elle a fait vendredi dernier, comme d’habitude, en bénéficiant de sa pleine liberté académique ».

Mme Lieutenant-Duval a été suspendue et a fait l’objet d’une enquête de la faculté des arts de l’Université, à la suite de la diffusion sur Twitter d’un courriel envoyé à ses étudiants dans lequel elle présentait ses excuses pour avoir employé le «mot-n» pendant un cours en ligne, pour illustrer le concept de récupération.

Elle terminait son message en invitant ses étudiants à aborder la question de l’emploi du «mot-n» dans le prochain cours. « Vaut-il mieux ne pas le prononcer parce qu’il est sensible ? Le silence ne mène-t-il pas à l’oubli et au statu quo ? », demandait-elle.

L’incident qui a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux a été rapporté le 2 octobre par le journal étudiant de l’Université d’Ottawa, The Fulcrum. Il a été commenté dans La Presse par notre collègue Isabelle Hachey dans une chronique intitulée «L’étudiant a toujours raison».

Le recteur de l’Université, Jacques Frémont, estime que si l’utilisation du «mot-n» « fait partie de sa liberté académique », on ne doit pas se surprendre que plusieurs étudiants « n’aient tout simplement pas envie, surtout dans la lancée du mouvement Black Lives Matter, d’avoir encore une fois à se justifier pour que leur droit à la dignité soit respecté ».

« Lors de l’incident, l’enseignante avait tout à fait le choix, dans ses propos, d’utiliser ou non le mot commençant par N ; elle a choisi de le faire avec les conséquences que l’on sait », poursuit-il.

Le recteur reconnaît que « la liberté d’expression et la liberté académique sont nécessaires au fonctionnement de toute université ». Il ajoute qu’il se bat souvent pour défendre la liberté d’expression de collègues dont les propos sont rapportés à son bureau et pour lesquels on exige l’imposition de sanctions.

« Régulièrement, des conversations difficiles ont lieu sur toutes sortes de sujets sur notre campus et dans nos salles de cours. Le développement de l’esprit critique en dépend, dit-il. Ceci dit, et contrairement aux commentaires de plusieurs ces derniers jours, liberté d’expression et droit à la dignité ne se contredisent pas ; ils doivent se compléter et exister l’un en présence de l’autre. C’est l’exercice auquel nous sommes conviés. »

La semaine dernière, une trentaine de professeurs de cette institution ont dénoncé le traitement reçu par leur collègue dans une lettre.

Selon eux, il faut distinguer « le racisme sur le campus, les micro-agressions, la discrimination parfois inconsciente, mais quand même réelle, dont sont victimes les minorités, et qu’il faut dénoncer » et « le rôle de l’enseignement universitaire, des professeurs et des salles de classe qui est de nourrir la réflexion, développer l’esprit critique ».