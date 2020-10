(Québec) Des garderies ont violé la loi en donnant une place à 30 000 enfants alors qu’ils n’étaient pas inscrits au guichet unique et obligatoire, La Place 0-5.

Tommy Chouinard

La Presse

Dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale jeudi, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc rappelle que les services de garde « ont l’obligation légale de recourir exclusivement à La Place 0-5 pour combler leurs postes ». Les parents qui veulent une place doivent ainsi y inscrire leur enfant.

Or, entre septembre 2018 et novembre 2019, « environ 30 000 enfants (dont environ 5000 dans le cas des CPE) ont obtenu une place alors qu’ils n’étaient pas inscrit au guichet unique, ce qui n’est pas conforme à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ».

Ce n’est pas parce qu’il manque de candidats dans La Place 0-5 : 46 000 enfants étaient en attente au 28 novembre 2019.

« De plus, bien que la loi spécifie qu’il n’existe qu’un seul guichet d’accès aux services de garde au Québec, une autre plateforme Web permet à ceux-ci de combler leurs places et se veut un point de rencontre des services de garde et des parents, ce qui peut porter à confusion pour ces derniers », ajoute Guylaine Leclerc. Par ailleurs, au moins 114 services de garde n’ont pas adhéré à La Place 0-5 alors que c’est obligatoire.

La vérificatrice souligne la relation de dépendance du ministère envers le fournisseur Coopérative enfance famille qui, par ailleurs, n’est propriétaire qu’en partie de La Place 0-5 ; une proportion importante appartient à une entreprise privée.

Autre constat de Guylaine Leclerc : le ministère de la Famille ne précise pas la façon dont les services de garde doivent gérer leur liste d’attente. « Ces derniers ont la liberté de sélectionner les enfants en fonction de leur politique d’admission et de leurs besoins (ex. : place disponible dans un certain groupe d’âge), sans tenir compte de l’ordre proposé par le guichet unique dans leur liste d’attente. […] L’encadrement des politiques d’admission des services de garde subventionnés effectué par le ministère de la Famille est minimaliste. Cela fait en sorte que l’accès à ces derniers est limité pour de nombreuses familles qui ne satisfont pas à leurs critères d’admission, et ce, sans que le ministère ne soit mis au courant. »

La vérificatrice dénonce les retards dans la création de places annoncées de 2011 à 2019, alors que le gouvernement Legault vient tout juste d’annoncer qu’il veut en ajouter.