Gestion des cas de COVID-19

Une tâche de plus en plus lourde pour les écoles

Avec plus de 1300 cas actifs de COVID-19 dans les écoles du Québec, la gestion est de plus en plus lourde pour les directions d’école. Malgré les promesses de Québec faites avant la rentrée des classes, les résultats de tests tardent souvent à arriver, et la communication avec la Santé publique n’est pas toujours au rendez-vous.