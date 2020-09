Moins de décrochage chez les garçons qui ont fréquenté un service de garde

(Montréal) Les garçons qui commencent à fréquenter un service de garde entre les âges de six et 36 mois sont ensuite plus susceptibles de réussir leurs études secondaires et moins à risque de souffrir de pauvreté à l’âge adulte, démontre une nouvelle étude canadienne publiée par le journal médical Pediatrics.