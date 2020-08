Élèves en difficulté : la CSQ craint plus de cas et des cas plus lourds

Alors que la rentrée scolaire prend forme ces jours-ci, après le plus fort de la crise du coronavirus, les enseignants, le personnel de soutien scolaire et les professionnels de l’éducation craignent d’avoir devant eux plus d’enfants en difficulté, des cas plus lourds… et pas toujours les ressources pour y faire face.