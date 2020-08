La présence des parents le premier jour de maternelle est essentielle, jugent des enseignantes. Mais déjà, certaines écoles ont dû annoncer qu’elles n’accueilleraient pas les pères et les mères des tout-petits en raison de la COVID-19.

Émilie Bilodeau

La Presse

Annie Poirier, une enseignante du préscolaire, souligne que le premier jour de maternelle est « hyper important ». « Je vais me battre pour que les parents puissent y être », dit-elle.

Cette présence est importante pour rassurer les enfants, mais aussi pour créer un lien avec les parents. « Il y a beaucoup d’adultes qui ont eu une mauvaise expérience à l’école et qui sont frileux d’y revenir pour leur enfant. Mais les parents, on veut les avoir comme alliés. On veut être accueillants, on veut les mettre en confiance afin de développer une belle collaboration », explique Mme Poirier qui enseigne depuis 14 ans sur la rive nord de Montréal.

À l’école de Geneviève Comeau, dans les Laurentides, les parents ont aussi l’habitude d’accompagner leur enfant à la première journée de maternelle. Mais cette année, l’enseignante ne sait pas encore si elle pourra recevoir petits et grands dans sa classe.

En temps normal, les parents aident leur enfant à placer leur matériel scolaire dans leur casier et leur bureau. Les enfants se rendent ensuite au service de garde afin que Mme Comeau puisse expliquer le fonctionnement de sa classe et répondre aux questions des parents.

« Souvent, les parents de la maternelle ont beaucoup de questions. Certains d’entre eux arrivent avec des inquiétudes et la rencontre permet de les rassurer. Ils obtiennent des réponses rapidement au lieu de devoir attendre à la première rencontre de parents trois semaines plus tard », dit Mme Comeau.

Annie Poirier souligne aussi que le passage de la garderie à la maternelle est une étape angoissante pour certains enfants de cinq ans. La présence des parents aide à faire cette transition plus « en douceur ». « Quand tu passes d’un groupe de huit amis à la garderie à une classe de 20 enfants, c’est un changement considérable. Et, il y a des grands dans l’école. Les 6es années, ils sont impressionnants pour les enfants en maternelle », dit l’enseignante qui compte 14 ans d’expérience.

Au Centre de service scolaire de Montréal (anciennement la Commission scolaire de Montréal), certaines écoles pourront accueillir les parents à la rentrée, d’autres non. « Ce sera à géométrie variable selon les écoles », indique Alain Perron, le porte-parole du Centre de service scolaire. « Il faut tenir compte que chaque école possède des contraintes spatiales ou physiques selon la configuration de l’édifice […] En d’autres mots, chaque école est responsable d’organiser une rentrée adaptée à son milieu. »

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, en Montérégie, indique pour sa part que les parents n’auront pas accès à la classe de leur enfant à la rentrée, mais que les écoles trouveront des solutions pour assurer la « sécurité affective » des enfants.

« Certaines écoles vont accueillir les parents et les élèves dans la cour d’école pour que le lien ne se brise pas trop vite. Mais, les parents n’auront pas accès à la classe parce qu’il faut respecter les règles du gouvernement. Dans une classe avec des enfants et des parents, ça ne peut pas fonctionner », s’attriste Hélène Dumais, porte-parole du Centre de service scolaire de la Montérégie.