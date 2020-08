(Québec) Il est temps pour le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de préciser son plan pour la rentrée scolaire, estime l’opposition.

Caroline Plante

La Presse canadienne

La porte-parole libérale en éducation, Marwah Rizqy, invite le ministre à sortir de son mutisme. Elle souhaite qu’il convoque dès cette semaine une réunion avec les partis d’opposition.

C’est qu’à trois semaines de la rentrée scolaire, plusieurs questions subsistent, souligne-t-elle.

Par exemple, que fera-t-on si un élève est atteint de la COVID-19 ? Est-ce que le port du masque sera obligatoire au secondaire ? Quel soutien sera offert aux élèves ayant besoin de cours de rattrapage ?

Des voix s’élèvent depuis quelques jours pour réclamer des directives claires et précises.

Le ministre Roberge n’a procédé à aucune mise à jour depuis la présentation, en juin, des grandes lignes de son plan. Celui-ci introduit le principe des « bulles » de six élèves dans les écoles.

Pourtant, la situation a évolué cet été, insiste Mme Rizqy.

Le port du masque est notamment devenu obligatoire pour les 12 ans et plus dans les lieux publics et les transports en commun.

Cela signifie-t-il que l’élève du secondaire devra porter le masque à l’école ? s’interroge Mme Rizqy, qui demande au gouvernement d’être « conséquent ».

Pour sa part, la députée péquiste Véronique Hivon déplore que la question du suivi pédagogique soit « l’angle mort » du gouvernement du Québec.

Elle félicite le gouvernement ontarien d’avoir déjà annoncé, la semaine dernière, un plan détaillé accompagné de sommes additionnelles pour l’embauche de personnel.

Le port du masque sera également obligatoire dès la 4e année en Ontario.