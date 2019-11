Les jeunes sortent le plus souvent des centres jeunesse avec l’équivalent d’un secondaire 1 ou 2 sur papier et avec des compétences langagières qui sont de niveau primaire. C’est pure négligence de la DPJ de ne pas réagir.

Louise Leduc

La Presse

C’est ce qu’a dénoncé, entre autres, mercredi matin Benoit Bernier, directeur au développement chez Déclic, un organisme montréalais venant en aide annuellement à 150 jeunes qui n’ont pas réussi le retour aux études qu’ils espèrent.

Comment de tels retards scolaires sont-ils possibles « dans le cas de jeunes qui sont en situation d’hébergement depuis plus de dix ans ? Aurions-nous omis de porter attention à leurs difficultés (d’apprentissage) ? », a demandé M. Bernier, qui témoignait à la Commission Laurent portant sur la DPJ.

Cet état de fait ne peut plus être ignoré, croit-il, « dans une société comme le Québec où l’éducation et la scolarisation, voire la diplomation » sont à ce point importants.

M. Bernier a aussi dénoncé le fait que tous ces jeunes sont laissés à eux-mêmes à 18 ans, de façon « abjecte » et « médiocre ».

Après avoir vécu, selon ce qu’on lui rapporte, dans ce qui se rapproche de pénitenciers, les jeunes se retrouvent le plus souvent sans logis, en mode survie, en insécurité alimentaire.

« Est-il décent et acceptable qu’en guise de cadeau de départ, on offre à ces jeunes une boîte à outils pour gérer la misère ? Est-ce cela, le Québec fou de ses enfants dont on rêvait ? »

Quand ces jeunes de la DPJ tentent un retour aux études à la sortie du centre jeunesse ou d’une famille d’accueil, ils se heurtent à un système d’éducation aux adultes totalement inadapté à leurs besoins. L’éducation aux adultes, a fait remarquer M. Bernier, prend pour acquis que les étudiants sont autonomes, en bonne partie autodidactes et capables d’apprendre un peu tout seuls avec des cahiers, sans enseignement de groupe.

M. Bernier a raconté qu’il a lui-même adopté au Québec des jumeaux, quand ils avaient trois ans. Ces enfants ont bénéficié, a-t-il rapporté, des services de quantités de spécialistes, notamment grâce à l’hôpital Sainte-Justine.

Contrairement aux jeunes qui sont hébergés en centres jeunesse ou dans une famille d’accueil, ses enfants continueront d’être accompagnés par leurs parents à leur majorité. « Leur sécurité et les conditions nécessaires à la poursuite de leur développement seront assurés », a-t-il dit, regrettant que ce ne soit pas le cas pour les jeunes confiés à la DPJ.

M. Bernier a insisté sur le fait qu’il blâmait le système et non pas les intervenants eux-mêmes qui ne peuvent pas passer leur vie à tout remettre en question.

Ce qui est certain, selon M. Bernier, c’est que ces jeunes ont besoin « de bienveillance, ce qui manque cruellement au système de protection de la jeunesse ».