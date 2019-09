(Montréal) L’Université du Québec à Montréal (UQAM) sera ouverte ce mardi malgré la grève des membres du Syndicat des employés de soutien (SEUQAM).

La Presse canadienne

Le syndicat affirme pourtant que la première journée de la session automnale n’a pas lieu. Les quelque 1800 employés de soutien de l’université sont en grève depuis minuit et une, pour une durée de 24 heures.

La direction de l’université qui compte quelque 39 000 étudiants assure que les activités d’enseignement se dérouleront selon l’horaire prévu au campus central et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, ainsi que dans les quatre campus en région métropolitaine.

Cependant, en raison de la grève, certains services sont au ralenti ou fermés. Le Registrariat, les Services à la vie étudiante, à l’exception du kiosque d’accueil au pavillon J. -A. De Sève (DS) qui demeure ouvert, les cafétérias, le Centre sportif et les bibliothèques des Sciences ; de la Musique et des Sciences de l’éducation sont fermés. Le service de Carte UQAM demeure ouvert, mais au ralenti.

Les bibliothèques du pavillon Hubert-Aquin, soit Arts, Centrale et Sciences juridiques et politiques, sont ouvertes de 8 h 30 à 18 h. Les services de prêt et d’aide aux usagers ne sont pas disponibles. Les laboratoires informatiques en Sciences et en Sciences de la gestion sont ouverts de 9 h à 17 h. La Clinique Techno au pavillon DS demeure ouverte.

Tous les services et toutes les activités de l’UQAM reprendront normalement dès mercredi.

La présidente du syndicat, Louisa Cordeiro, demande à la communauté universitaire de respecter le droit à la négociation collective des employés de soutien et de ne pas franchir les piquets de grève mardi.