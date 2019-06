Loi sur la laïcité: la Commission scolaire de Montréal attendra l'automne 2020

Le conseil des commissaires a calculé avoir besoin d'au moins un an et demi afin d'évaluer comment l'organisation pourra appliquer cette loi. Il a adopté ce soir une résolution qui autorise la direction de l'organisation à reporter toute application de la loi jusqu'à la fin de ses démarches. Le processus comprend notamment de larges consultations pendant tout l'hiver et le printemps 2020.

« La CSDM sera, dans le domaine de l'éducation, la plus importante institution publique qui aura à vivre avec cette loi », souligne la résolution, qui ajoute que cinq politiques de ressources humaines devront être adaptées. « Le processus d'embauche des enseignant. e. s en vue de la rentrée 2019 est actuellement en cours et étant donné la pénurie majeure que connaît la CSDM, des centaines d'entrevues ont eu lieu ces dernières semaines (au Québec comme en Europe) et des contrats ont été signés avec des personnes sans égard à leur appartenance religieuse », continue la résolution adoptée.

La CSDM a toujours été opposée à l'adoption du projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault. Il « est en contradiction parfaite avec la notion de vivre-ensemble, telle qu'enseignée et vécue au quotidien dans nos écoles », plaidait la présidente de l'organisation, Catherine Harel-Bourdon, le mois dernier.

« Il est difficile de concevoir comment ses dispositions pourraient être appliquées. Il nous apparaît donc indispensable que le milieu scolaire en soit exclu. » La résolution adoptée ce soir par les commissaires scolaires réitère l'opposition de la CSDM à l'interdiction de porter des signes religieux. Elle affirme aussi que la responsabilité d'identifier ce qu'est un signe religieux fait « porter un fardeau énorme aux gestionnaires qui, selon les récents amendements apportés à la loi, risquent de subir des représailles s'ils ne se conforment pas adéquatement et uniformément à cette loi ».

Le cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette n'a pas immédiatement commenté la situation.