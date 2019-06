Maternelle 4 ans: les CPE réclament un temps de réflexion

C'est aujourd'hui que l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) présente son mémoire à la commission parlementaire sur la maternelle 4 ans. Ce mémoire n'a rien du carré de sable à protéger.

L'heure n'est pas à « la posture corporatiste », dit d'emblée en entrevue Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

« Un enfant de 4 ans est le même, qu'il fréquente un CPE, un milieu familial ou une maternelle », rappelle le mémoire, qui note aussi que le Québec doit s'assurer « de hauts standards de qualité de tous les services éducatifs ».

« Donnons-nous donc quelques mois pour nous donner une vision claire, pour élaborer un bon plan de match [...] avec tout le monde, aussi bien avec les garderies privées qu'avec les écoles et le réseau de la santé », plaide Mme Bélisle.

Parce qu'il serait particulièrement contre-productif, insiste-t-elle, d'agir dans la précipitation et de se retrouver avec deux places pour le même enfant à certains endroits et d'en laisser d'autres à découvert.

Pour une « vision intégrée » des services

La politique nationale demandée par l'AQCPE devrait prévoir « une vision intégrée de tous les services éducatifs aux tout-petits », est-il écrit dans le mémoire.

Il serait aussi essentiel, signale Mme Bélisle en entrevue, de faire une réflexion de fond sur l'approche à adopter avec les enfants de 4 ans. « Avec les maternelles 4 ans, on parle davantage d'un enseignement plus formel, donné par des enseignants. Or, jusqu'ici, l'idée était plutôt celle d'un apprentissage par le jeu. »