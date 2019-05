Québec ouvre les bras aux enseignants étrangers

Louise Leduc

Il y a bel et bien pénurie et il n'est plus question de se priver d'enseignants étrangers en leur opposant des refus tatillons ou des exigences exagérées de cours d'appoint. « On ne va pas les écoeurer avec la bureaucratie. On va leur faire la courte échelle », assure en entrevue à La Presse Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Le plus gros obstacle pourrait maintenant être le salaire.