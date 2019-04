Maternelle 4 ans: jusqu'à 1 million par nouvelle classe

TOMMY CHOUINARD

La Presse

(QUÉBEC) Il en coûtera de 500 000 $ à 1 million par classe pour agrandir des écoles de la grande région de Montréal et d'ailleurs dans le but d'offrir la maternelle 4 ans, promesse phare de la Coalition avenir Québec (CAQ). C'est une facture de quatre à neuf fois plus élevée que celle estimée par François Legault en campagne électorale.