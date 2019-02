Projet de loi: tout enfant de 4 ans aura droit à la maternelle tôt ou tard

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté son projet de loi sur les « services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans » afin de modifier la loi actuelle et permettre que des classes pour ces bambins soient ouvertes ailleurs que dans des milieux défavorisés.

La maternelle 4 ans sera toutefois toujours réservée aux secteurs défavorisés pour les rentrées 2019 et 2020, selon le projet de loi.

Par ailleurs, le ministre biffe un article de la loi actuelle prévoyant de « s'assurer de la complémentarité entre les services éducatifs de l'éducation préscolaire et les services de garde éducatifs à l'enfance ». Il maintient simplement que le ministre établit, « après consultation avec le ministre de la Famille », les conditions et les modalités de l'organisation de la maternelle 4 ans.

Jean-François Roberge change également les règles actuelles afin que les écoles privées puissent dispenser, à compter de la rentrée 2020, la maternelle 4 ans.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec a promis d'offrir la maternelle 4 ans partout au Québec d'ici cinq ans.

Le projet de loi 5 ne prévoit toutefois pas d'échéancier précis. Selon les notes explicatives présentées en guise de préambule, « le projet de loi prévoit qu'à compter de l'année scolaire que le gouvernement déterminera, tout enfant ayant l'âge de 4 ans aura droit au service de l'éducation préscolaire, rendant ainsi obligatoire l'offre de ce service par l'ensemble des commissions scolaires selon le cadre général prévu par la Loi sur l'instruction publique ».

Le dépôt du projet de loi a provoqué un débat enflammé en Chambre alors que l'opposition reproche au gouvernement d'avoir une approche « mur à mur ».

La députée libérale Marwah Rizqy a accusé le premier ministre François Legault d'avoir fait preuve d'un « manque de classe » en adoptant un « ton assez paternaliste » envers la péquiste Véronique Hivon. « Je lui donne un an ou deux pour qu'elle soit d'accord avec nous » sur la maternelle 4 ans, avait-il dit à l'élue de Joliette. Pour Mme Rizqy, François Legault a laissé entendre que Mme Hivon ne comprend pas le dossier « alors que ça fait plusieurs années qu'elle comprend déjà ».

« Pourquoi cette obsession-là pour les maternelles 4 ans, qui ne répond pas aux besoins ni des parents ni des enfants ? a lancé Véronique Hivon. Qu'est-ce que vous dites au milieu scolaire qui vous dit justement qu'ils ne peuvent pas répondre à cette demande-là, qu'ils manquent de classes pour les enfants de troisième, quatrième, cinquième année, d'espace pour les services de garde, de spécialistes ? Ils manquent de tout, et vous leur rentrez dans la gorge » la maternelle 4 ans.

Pour François Legault, « il y a des enfants qui ont des difficultés, qui ont besoin d'un enseignant, qui ont besoin d'un orthophoniste, qui ont besoin d'un psychologue, qui ont besoin de l'aide qu'on peut retrouver dans une école primaire. Dans certains cas, ça sera possible de donner ces services dans les CPE. Mais en moyenne, un CPE, c'est plus petit qu'une école primaire. Donc, offrons les deux ».