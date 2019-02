McGill reçoit un don de 200 millions

L'Université McGill a annoncé mercredi avoir reçu ce qui serait le don le plus généreux de l'histoire du Canada, soit un cadeau de 200 millions de la part de John et Marcy McCall MacBain, qui financera un programme de bourses d'études supérieures.

L'université a expliqué par voie de communiqué que « les bourses McCall MacBain permettront à des étudiants exceptionnels venus du Canada et d'ailleurs dans le monde de faire une maîtrise ou des études professionnelles, assorties d'un programme de perfectionnement de premier plan ».

En plus de recevoir un soutien financier couvrant les droits de scolarité et autres frais ainsi qu'une allocation de subsistance, les boursiers se verront offrir un programme de mentorat et de formation immersive comprenant notamment des journées de réflexion, des ateliers et des stages.

Jusqu'à 75 étudiants canadiens et étrangers pourraient en profiter chaque année.

Les candidats choisis se démarqueront par leur devoir civique, leur grande curiosité intellectuelle, leur esprit d'entreprise, leur excellence académique et leur personnalité.

Dès l'automne 2020, les étudiants de partout au Canada pourront soumettre leur candidature. La première cohorte de boursiers McCall MacBain entreprendra son parcours à McGill à l'automne 2021.

John McCall MacBain a obtenu un baccalauréat ès arts spécialisé en économie de l'Université McGill en 1980. Il a ensuite fondé la compagnie de petites annonces Trader Classified Media. Sa femme Marcy est une chercheuse dans le domaine de la médecine.