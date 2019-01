Éducation sexuelle: retirez vos enfants des classes, propose l'archevêché

Les autorités ecclésiastiques font la promotion d'un manuel destiné aux parents catholiques, qui compare le nouveau programme à une agression.

Mais plutôt que de s'y attaquer de front devant les tribunaux, la conclusion d'ententes à la pièce est préconisée : « Les parents peuvent parler avec les enseignants et prendre une entente spéciale pour donner la matière eux-mêmes », indique un communiqué relayé hier par l'archevêché.

Le court manuel promu par l'Église reprend les objectifs obligatoires du Ministère en les adaptant à une perspective catholique.

Rédigé notamment par le directeur du service de pastorale liturgique de l'archevêché (mais à titre personnel), le livre préconise de repousser à plus tard plusieurs discussions sur la sexualité.

« Il est en effet reconnu par les psychologues les plus crédibles que l'enfant vit une période de latence de 6 à 12 ans environ, il serait comme sexuellement endormi », expliquent l'abbé Robert Gendreau et le médecin Riouf Ayas dans leur livre publié lundi.

« Il sera donc toujours préjudiciable au sain développement de l'enfant de forcer sa pudeur naturelle. L'action gouvernementale en ce sens pourrait être considérée comme une agression, alors que c'est exactement ce qu'elle prétend vouloir prévenir. »

- Extrait du livre de l'abbé Robert Gendreau et du Dr Riouf Ayas

Le programme d'éducation à la sexualité devrait être implanté à partir de cette année dans plusieurs commissions scolaires du Québec. Son déploiement a été retardé en raison des réserves des syndicats quant à la formation des enseignants.

Au primaire, il occupera cinq heures par année scolaire. Le temps qui lui est consacré triple au secondaire. Le droit de retrait est virtuellement impossible à exercer, sauf pour les victimes de crimes sexuels.

Des familles inquiètes

En entrevue, l'abbé Gendreau a expliqué qu'il côtoyait « beaucoup de familles chrétiennes » inquiètes par rapport au nouveau programme et à la rapidité avec laquelle il aborde certains sujets. « Nommer toutes les parties du sexe de la femme, de l'homme, externes et internes... je pense que quand on est en première année, c'est un peu raide », a-t-il expliqué. D'autres informations arrivent « beaucoup trop tôt » dans le parcours des enfants, à son avis.

Une réflexion a eu lieu et une solution a émergé, a-t-il relaté : « Après l'entente avec le professeur, on ne retire pas l'enfant du programme, mais on le retire de la classe. » Aux parents de prendre en charge ce cours à la maison, d'où la pertinence d'un manuel.

Ce manuel contient d'ailleurs un contrat vierge à faire signer par l'enseignant. Il prévoit que l'enfant « sortira de la salle de classe » pendant les cours pour se rendre à la bibliothèque ou dans un bureau.

« En contrepartie, nous nous engageons à remplir les objectifs pédagogiques à la maison », promettent les parents en signant le contrat.

Robert Gendreau précise que chaque parent serait alors libre de donner les enseignements prévus dans des séances formelles ou au moyen de discussions informelles. L'abbé n'est au courant d'aucune entente du genre pour le moment.

Personne au ministère de l'Éducation n'aurait été consulté quant à la légalité de ce type d'entente. Le ministère n'a pas répondu à La Presse, hier après-midi.

Meilleures ventes

Le manuel de l'abbé Gendreau et du Dr Ayas met de l'avant l'importance du mariage et de la foi dans la vie personnelle. Il propose notamment des passages bibliques à faire lire à l'élève et propose de « consolider ce que la nature nous a donné », plutôt que de soulever des questions d'identité sexuelle.

Les deux coauteurs critiquent aussi à plusieurs reprises le programme du Ministère qu'ils se chargent pourtant de transmettre. Ainsi, quand, en deuxième année, on demande d'aborder l'anatomie et la diversité des corps, les auteurs du manuel rechignent : « Cette réflexion n'est-elle pas prématurée à l'âge de 7 à 8 ans ? À cet âge, l'enfant est beaucoup plus disposé à entendre parler de Jésus que de sexualité », écrivent-ils.

Le manuel met aussi en garde les parents contre les dérapages du programme, « qui pourrait en faire [des enfants] des proies faciles pour les prédateurs pédophiles qui attendent d'en abuser ».

Le livre aborde seulement le programme de la maternelle à la troisième année du primaire. D'autres tomes réinterprétant le programme destiné aux autres groupes d'âge sont envisagés.

Offert sur Amazon.ca depuis le début de la semaine, le manuel s'est hissé parmi les ouvrages les plus vendus de sa catégorie sur la plateforme.