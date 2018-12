Le ministre de l'Éducation veut briser la «loi du silence»

Il a fait part de ses intentions à La Presse hier, à la suite d'une chronique de Patrick Lagacé au sujet de l'enseignante Kathya Dufault, qui fait face à une procédure de congédiement.

La commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) lui reproche d'avoir «critiqué publiquement [son] employeur» et d'avoir fait preuve de déloyauté dans une lettre publiée dans La Presse et au cours de diverses entrevues médiatiques. Kathya Dufault avait affirmé, entre autres, que des élèves en difficulté d'apprentissage ne devaient pas être dans des classes ordinaires et qu'on n'avait pas été en mesure de lui fournir de l'aide quand elle en avait fait la demande.

Jean-François Roberge n'a pas voulu parler du cas précis de Mme Dufault et de la procédure de congédiement à laquelle elle fait face. «C'est judiciarisé, a-t-il expliqué. Ça ne m'appartient pas d'être un tribunal administratif.» Il affirme ne pas avoir le pouvoir d'intervenir auprès de la commission scolaire.

«Ça ne relève pas de moi de gérer au cas par cas les employés, mais ce que je peux faire, c'est donner de grandes orientations.»