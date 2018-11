Des milliers d'étudiants manifestent pour des stages payés

Le slogan a résonné pendant une bonne partie de l'après-midi dans les rues du centre-ville de Montréal, alors que quelques milliers d'élèves de niveau collégial et d'étudiants universitaires ont marché pour réclamer des stages rémunérés dans tous les champs d'étude.

En date de ce mercredi matin, environ 58 000 personnes étaient en grève, boycottant pour la journée ou pour la semaine leurs cours ou leurs stages.

« Comme je suis en stage et que je n'ai plus accès aux prêts et bourses, je travaille présentement sept jours par semaine », a expliqué Sophie Chevalier, étudiante en enseignement préscolaire et primaire.

« Et quand on arrive à la maison, il faut faire des compte-rendu de stage, de la planification pour le lendemain... On est enseignantes de jour et étudiantes de nuit en ce moment. »

Autant dans la foule qu'à travers les slogans et les pancartes, le constat était manifeste : le mouvement de contestation du moment est résolument féminin.

Il faut dire que les domaines où les stages sont non rémunérés - éducation, soins infirmiers, travail social, etc. - emploient majoritairement des femmes.

« On est là pour aider les autres, mais qui nous aide, nous ? » s'est questionnée Elizabeth Savard, étudiante en travail social, brandissant une pancarte portant l'inscription « femmes stagiaires, salaires nécessaires ».

« C'est une question de justice sociale », a résumé sa collègue Geneviève Dionne.

Tout au long de la marche, la possibilité d'une grève générale illimitée pendant la session d'hiver a été évoquée.

« En se battant contre la précarité des étudiants, on se bat pour le futur de la société québécoise. Et pour ça, je suis prêt à aller jusqu'au bout », a commenté à ce sujet Thomas Brady, qui étudie en technologie de l'eau au cégep Saint-Laurent.

Le groupe de manifestantes et de manifestants s'est réuni à la place Émilie-Gamelin et a marché pendant environ deux heures dans une atmosphère festive. L'événement s'est terminé au Square Victoria par des allocutions prononcées devant une centaine de courageux engourdis par le froid. La marche pacifique s'est déroulée sous observation policière, mais aucun débordement n'a été observé.