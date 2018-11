Maternelle 4 ans: «Ça ne va pas assez vite», reconnaît Legault

« Ça ne va pas assez vite à mon goût », a-t-il affirmé à l'entrée de la réunion hebdomadaire de son conseil des ministres.

La Presse révélait mercredi matin que, selon le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, « à peu près » 220 classes pourront être créées pour septembre 2019. C'est le double de ce qu'ont fait les libéraux cette année, mais c'est plutôt timide en regard de la promesse de son parti d'en ouvrir 5000 en cinq ans.

« On fait tout ce qui est possible de faire pour septembre 2019 », a soutenu M. Legault. L'obstacle principal ? « C'est la construction de classes. On n'est à même pas un an de la rentrée 2019 », a-t-il répondu.

Rappelons que lors de la campagne électorale, M. Legault soutenait qu'il y avait suffisamment d'espace dans les écoles à l'heure actuelle pour aménager 3750 des 5000 classes nécessaires à la réalisation de son engagement. Il faudrait donc en construire seulement 1250, disait-il.

Le premier ministre a néanmoins assuré que la deuxième année d'implantation de la maternelle 4 ans offerte à tous, partout sur le territoire, sera percutante. « Préparez-vous pour la rentrée septembre 2020. Il va y en avoir des classes de maternelle 4 ans pour septembre 2020 ! [...] On va être prêt pour 2020. Je vous le garantis. »