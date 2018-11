Le cégep du Vieux-Montréal en grève

La direction du cégep du Vieux-Montréal annonce la suspension de tous les cours pour la journée et en soirée en raison des revendications étudiantes. Environ un millier d'étudiants se sont rassemblés très tôt ce matin, devant l'établissement collégial, pour former un piquet de grève.

Les étudiants en formation régulière et continue (de soir) du cégep du Vieux-Montréal renforcent les moyens de pression afin d'obtenir des stages rémunérés. Au début de mois de novembre, ils ont voté lors d'une assemblée spéciale en faveur d'une grève du 19 au 23 novembre. Ils réclament un salaire fixe durant les stages afin de continuer à subvenir à leurs besoins, et une protection en vertu des lois du travail, notamment en matière de discrimination et harcèlement.

Par voie de communiqué, la direction du cégep a précisé que tous les cours en formation régulière sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, les stages, ainsi que les cours à la formation continue accréditée (de jour et de soir). Les services administratifs sont maintenus et les étudiants le souhaitant peuvent utiliser les laboratoires de leur département, précise-t-on à la direction. On ajoute que l'accès au cégep, ouvert de 8h à 23h, est possible par le 5e étage ou par la rampe du stationnement.

La semaine dernière, les associations étudiantes ont voté en faveur d'une grève touchant quelque 60 000 étudiants afin de rémunérer tous les stages en milieu de travail dans l'ensemble des programmes. Les étudiants veulent que de nouvelles mesures de rémunération soient appliquées à tous les niveaux d'étude ; cégeps, universités et dans les écoles de formation professionnelle.

Au nombre des établissements touchés, on compte aussi les cégeps de Saint-Laurent et Marie-Victorin. À la tête du mouvement, le Comité unitaire sur le travail étudiant (CUTE), a expliqué que le mouvement vise l'ensemble du territoire du Québec « dans une perspective d'escalade des moyens de pression ».