Les microbrasseries entrent au cégep

« On avait des enseignants passionnés de bière. On voyait l'effervescence dans la région autour des microbrasseries. On a eu l'idée de développer cette formation-là », raconte France Tremblay, porte-parole du cégep de Jonquière.

Une centaine d'élèves ont été formés à produire de la bière depuis la naissance de cette attestation d'études collégiales (AEC) il y a deux ans. Le cégep a même dû refuser des demandes d'admission faute de place.

« C'est un programme très populaire. Les étudiants viennent de partout au Québec, on en a même eu un du Nouveau-Brunswick, on en attend de la France en janvier. » - France Tremblay

La plupart des microbrasseries doivent former leurs nouveaux employés eux-mêmes. Certains d'entre eux n'ont aucune expérience en production brassicole lors de leur embauche. Le programme de six mois du cégep vise à former des brasseurs compétents.

Selon la direction, le taux d'occasions d'emploi est de 100 %. C'est-à-dire que tous les diplômés qui cherchent un emploi peuvent en trouver un.

Ce ne sont toutefois pas tous les diplômés qui cherchent un emploi salarié dans le domaine, précise la porte-parole du cégep : certains suivent le programme pour le plaisir et travaillent dans un autre domaine, alors que certains autres préfèrent se lancer en affaires.

« Au chapitre des besoins de main-d'oeuvre, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour encore quelques années, ça c'est clair, explique Gilbert Grenon, coordonnateur à la formation continue au cégep de Jonquière. En ce moment, on fait une ou deux cohortes par année et on ne satisfait pas à la demande des entreprises. »