Des garderies en milieu familial réclament une réforme du guichet unique

Les travailleuses des RSE, qui sont affiliées à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), manifesteront dimanche midi devant l'Assemblée nationale pour que le guichet unique - ou La Place 0-5 - soit gratuit pour leurs organisations et qu'il devienne volontaire.

Depuis septembre dernier, les RSE n'ont pas le choix de s'inscrire au guichet unique, et elles doivent payer leur admission au programme, ce qui est injuste, car ce n'est pas prévu dans leur convention collective, a plaidé Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ, en entrevue téléphonique.

L'ancien gouvernement libéral avait imposé cette directive en mai 2018. Avant qu'elle n'entre en vigueur, seuls les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies privées subventionnées et non subventionnées étaient tenus de s'inscrire à La Place 0-5.

Le ministère expliquait dans un document que cette mesure permettrait « d'augmenter l'accessibilité aux places en service de garde en donnant la possibilité aux parents, par une seule démarche, d'inscrire leur enfant auprès des prestataires de services de garde qui les intéressent ».

Mais selon le syndicat, cette mesure réduira les revenus des RSE d'environ deux millions de dollars pour la première année, et d'un million l'année suivante. Mme Grenon rappelle que les médecins de famille ne doivent pas payer quoi que ce soit pour s'inscrire au guichet d'accès à un médecin de famille.

Les RSE déplorent également la structure du guichet unique, qui selon elles ne convient pas aux travailleuses qui s'occupent de garderies en milieu familial.

« Nos RSE sont des travailleuses autonomes. Dans leur entente collective, elles peuvent utiliser les moyens qu'elles veulent pour aller chercher leur clientèle. Et là, il y a obligation d'utiliser le guichet unique », a indiqué Mme Grenon.

La présidente du syndicat assure qu'elle ne conteste pas le principe d'un guichet unique, qui peut être utile pour les parents, mais selon elle, il devrait être volontaire.

L'organisation a entamé plusieurs recours devant les tribunaux pour contester l'implantation du programme, ainsi que ses frais. Les procédures sont en cours en ce moment.

Mme Grenon rappelle par ailleurs que le guichet a subi plusieurs ratés par le passé.

« Ça fait plusieurs années que le guichet a énormément de lacunes, beaucoup de parents pourraient vous dire que c'est très difficile d'obtenir une place dans un milieu régi, subventionné, à cause du guichet », a-t-elle indiqué.

La nomination de Mathieu Lacombe, assermenté plus tôt cette semaine, a été bien reçue de la part du syndicat, a souligné Mme Grenon.

« M. Legault a dit à ses ministres de gouverner dans un esprit de proximité et d'ouverture envers la population, donc on s'attend avec M. Lacombe d'avoir quelqu'un qui va écouter la demande des RSE et revenir sur la décision du gouvernement libéral », a-t-elle déclaré.

La RSE dit avoir fait parvenir une demande au bureau de M. Lacombe pour organiser une rencontre prochainement.

Le nouveau ministre Mathieu Lacombe n'a pas voulu commenter le dossier pour l'instant, étant donné qu'il vient d'être nommé à son poste.