Quand les Québécois font affaire avec un professionnel, ils s’attendent à être soutenus en cas de pépin. Après tout, les professionnels sont encadrés par un ordre voué à la protection du public. En plus, ils sont couverts par une assurance responsabilité si jamais ils commettent une erreur.

Mais la réalité peut être cauchemardesque. Richard Côté l’a appris à ses dépens…

En 2017, le retraité achète avec sa conjointe une maison au bord du Grand lac Saint-François, dans les Cantons-de-l’Est, qui est devenue sa résidence principale.

Comme la loi l’exige, il fait appel à un notaire qui procède à la recherche de titres. De leur côté, les vendeurs fournissent un certificat de localisation à jour, dûment préparé par un arpenteur-géomètre.

Bref, tout est fait selon les normes par des professionnels qui ne voient rien d’anormal dans les droits de la propriété.

Deux ans plus tard, coup de tonnerre.

Richard Côté reçoit une lettre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles l’avisant que le lot sur lequel se trouve sa maison appartient à l’État depuis 1917. Le problème est répandu autour du lac.

Pour régulariser la situation, le Ministère est prêt à lui vendre le lot pour 1 % de sa valeur, soit 3000 $. Mais le Ministère, qui gère le barrage Jules-Allard retenant les eaux du Grand lac Saint-François, exige une servitude qui permettrait d’inonder environ 30 % du terrain.

Malheureusement, la maison se trouve sur cette servitude. La déplacer ailleurs sur le terrain coûterait environ 350 000 $.

Richard Côté est coincé. S’il refuse, le gouvernement menace de prendre possession de sa résidence. Pas le choix : il abdique.

Même si le terrain n’est jamais inondé, il subit de graves inconvénients, notamment parce qu’il devient impossible d’obtenir un financement hypothécaire pour l’immeuble.

Jugeant que le notaire et l’arpenteur-géomètre ont mal effectué leur travail, Richard Côté se tourne vers leurs ordres professionnels respectifs. Il est convaincu que le dossier se réglera rapidement, tant l’erreur est patente.

Pas du tout.

Les fonds d’assurance responsabilité professionnelle des deux ordres ne veulent rien entendre, ce qui force Richard Côté à engager une poursuite contre la notaire et l’arpenteur.

Il poursuit également les anciens propriétaires. Eux-mêmes poursuivent leur vendeur qui, à son tour, poursuit la succession du vendeur précédent. Ce genre de chaîne de poursuites n’est malheureusement pas rare dans les cas de vice caché. On y reviendra…

Ah oui, et les anciens propriétaires poursuivent aussi leur courtière immobilière.

Pour les avocats, c’est le gros lot ! Lors des interrogatoires préalables, 22 personnes sont présentes, dont 8 procureurs. Le procès n’a pas encore eu lieu que Richard Côté a déjà déboursé plus de 62 000 $ en frais juridiques.

Où est-ce que ça va s’arrêter ? Où est la protection du public dans tout ça ? Où est la justice ?

Les 46 ordres professionnels du Québec, qui regroupent 422 000 membres, ont pour vocation de défendre les intérêts du public. Mais les fonds d’assurance responsabilité, eux, veillent d’abord et avant tout aux intérêts des professionnels, qui n’ont pas avantage à ce que leurs cotisations augmentent.

Les deux missions s’entrechoquent.

Sauf que l’assureur a le gros bout du bâton contre le particulier qui joue les économies d’une vie. C’est David contre Goliath, alors qu’on devrait tous être égaux devant la justice.

La plupart du temps, les particuliers se retrouvent le bec à l’eau. Par exemple, les trois quarts des dossiers examinés par le fonds de la Chambre des notaires ont été fermés sans la moindre indemnité.

Au lieu de forcer les citoyens à se battre à grands frais, les fonds d’assurance devraient miser sur la médiation. Les tribunaux sont déjà assez engorgés comme ça !

Mais il est vrai que cela est plus difficile lorsque le dossier implique plusieurs parties qui doivent toutes être d’accord pour trouver une solution.

Cela nous ramène aux chaînes de poursuites, lorsque l’acheteur qui découvre un vice caché poursuit son vendeur qui poursuit son propre vendeur… et ainsi que suite jusqu’à Adam et Ève.

Il n’y a pas de limite dans le temps, à condition de prouver que le vice existait lorsque la personne qu’on poursuit était propriétaire.

Or, ce genre de poursuites en cascade multiplient le nombre d’avocats au dossier, ce qui complique énormément le litige. Les remises s’accumulent, les délais s’étirent, les honoraires gonflent. Et tout le monde y laisse sa chemise.

Lors de la réforme du Code civil en 1991, Québec avait prévu de limiter dans le temps les poursuites pour vice caché. Mais il avait laissé tomber, ne voulant pas que les professionnels (architectes, ingénieurs, etc.) échappent à leur responsabilité professionnelle.

Aujourd’hui, c’est le monde ordinaire qui en paie le prix. C’est le couple qui a vendu sa maison il y a 30 ans qui peut se retrouver en péril financier, après toutes ces années.

Pour éviter les ennuis, beaucoup de propriétaires vendent désormais sans garantie légale, ce qui est loin d’être souhaitable.

Il serait temps de revoir ces règles pour assurer un meilleur équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. En empêchant de poursuivre jusqu’à Adam et Ève, on couperait les chaînes de poursuites qui font que les litiges coûtent une fortune et ne se règlent pas.

Le propriétaire ne pourrait pas revenir en arrière jusqu’à la nuit des temps, mais il sortirait plus vite de son cauchemar.