Dans bien des régions du monde, les jeunes sont plus heureux que leurs aînés. Après tout, ils ont la santé et les années devant eux.

Mais au Canada, c’est totalement l’inverse.

Chez nous, les jeunes sont moins heureux que les vieux. Beaucoup moins. Le fossé qui se creuse depuis 2010 est parmi les plus larges au monde, d’après le palmarès du World Happiness Report. Le Canada s’y classe en 8e position pour les 60 ans et plus. Mais il glisse au 58e rang pour les jeunes de moins de 30 ans1.

Les jeunes ont-ils raison d’avoir le moral en récession ? Quand on regarde le taux de chômage, oui.

Les Z sont durement frappés par le ralentissement du marché du travail. Après la pandémie, cette génération née entre 1997 et 2012 a pu avoir l’impression que l’emploi était un droit acquis, tellement les employeurs manquaient de main-d’œuvre.

Aujourd’hui, les Z peinent à trouver du boulot, comme le confirment les chiffres dévoilés par Statistique Canada, vendredi.

En juillet, le taux de chômage a touché 14,2 % des 15 à 24 ans, une augmentation de 4,9 points par rapport au creux de l’été 2022. Le taux de chômage a même atteint 21,3 % pour les immigrants récents de 15 à 24 ans, un bond énorme de 14,2 % depuis deux ans.

Le taux de chômage des jeunes a grimpé à une vitesse qu’on a seulement observée lors des dernières récessions, comme le font ressortir les économistes de la Banque Nationale dans une étude spéciale2.

Que se passe-t-il donc ?

Ceux qui tentent d’entrer sur le marché du travail sont victimes d’un gel d’embauche. Mais les difficultés actuelles des chercheurs d’emploi pourraient être le canari dans la mine. Les postes vacants ont fondu dans les entreprises. Et plusieurs secteurs ont des surplus d’effectifs. Alors, il ne serait pas surprenant que des mises à pied finissent par toucher l’ensemble de la population.

Mais revenons aux jeunes…

Certains diront qu’ils écopent toujours davantage lorsque le marché du travail se resserre. Oui, mais jamais autant qu’aujourd’hui, expliquent les économistes de la Banque Royale dans une récente baladodiffusion3.

En fait, 80 % de la détérioration du taux de chômage de l’ensemble de la population a été absorbée par les jeunes de moins de 35 ans. C’est démesuré !

Lors de la crise du crédit de 2008 et de la récession du début des années 1990, les jeunes avaient ramassé 50 à 60 % des dégâts.

La situation est d’autant plus grave que les jeunes risquent de subir des conséquences à long terme sur leur carrière. L’histoire montre que ceux qui décrochent un diplôme lorsque le marché du travail est pénible ont plus de mal à gravir les échelons et peuvent traîner un écart salarial pendant dix ans, selon la Banque TD4.

Rien pour réduire les iniquités intergénérationnelles. Rien pour améliorer la situation financière des jeunes.

Déjà, l’inflation les touche plus durement, car une proportion plus importante de leurs dépenses est consacrée aux biens essentiels, comme le logement et l’alimentation qui ont connu des hausses de prix plus prononcées, indique le Mouvement Desjardins dans une série d’études sur la jeunesse5.

Et bonne chance pour acheter une maison ! Le marché immobilier n’a jamais été aussi peu abordable depuis les années 1980, quoique la baisse des taux d’intérêt donne un peu d’espoir.

On le voit, les jeunes sont coincés.

Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a bien tenté de rétablir l’équité intergénérationnelle… et de séduire les jeunes qui l’ont porté au pouvoir en 2015, mais qui sont en train de migrer vers le Parti conservateur.

Ottawa a débloqué des milliards pour stimuler la construction de maisons. Fort bien. Mais il faudra des années pour ramener l’immobilier sur terre.

Entre-temps, il faut ralentir la croissance de la population qui a gonflé de 1,3 million de personnes en 2023, l’accroissement le plus rapide (+3,2 %) depuis 1957. Le gouvernement fédéral s’est engagé à réduire l’immigration temporaire. Une bonne chose. On ne rend service à personne si les jeunes et les immigrants ne parviennent pas à se trouver un toit et un emploi.

Que peut-on faire de plus pour les jeunes ?

Prendre les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, car la crise climatique hypothèque leur avenir.

Investir pour redresser la productivité du Canada, afin de propulser le niveau de vie des générations futures.

S’assurer que les jeunes aient la formation nécessaire pour profiter des avancées de l’intelligence artificielle, plutôt que d’en subir les contrecoups.

Garder nos finances publiques en ordre et s’attaquer au déficit de maintien des infrastructures publiques qui constitue une dette cachée qu’on lègue à nos enfants.

Peu importe le moyen, l’équité intergénérationnelle devrait être un phare qui guide toutes nos politiques publiques.

1. Consultez le palmarès du World Happiness Report (en anglais)

2. Lisez l’étude de la Banque Nationale

3. Écoutez la baladodiffusion de la Banque Royale (en anglais)

4. Lisez l’analyse de la Banque TD

5. Consultez une étude de la série sur la jeunesse du Mouvement Desjardins