Un bulletin de vote qui mesure un mètre de long ? Non, ce n’est pas une blague.

Le 16 septembre prochain, les Montréalais qui iront voter à l’élection complémentaire de LaSalle–Émard–Verdun risquent d’être désarçonnés par l’interminable liste de candidats.

« Nous souhaitons mettre un maximum de candidates et de candidats sur ce bulletin de vote ! », lance Sébastien Côrriveau, alias CoRhino, chef du Parti rhinocéros du Canada1.

Sur le site web Reddit, il se décrit comme « helpeur » du Longest Ballot Committee. Lors des dernières élections complémentaires, ce groupe s’est donné pour mission d’allonger indûment les bulletins de vote, afin de protester contre le mode de scrutin du Canada.

Il faut admettre que la cause est noble. Notre mode de scrutin provoque de graves distorsions électorales.

Il mérite d’être réformé, comme l’avaient d’ailleurs promis Justin Trudeau et François Legault, lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Devenus premiers ministres, tous deux ont renié leur parole, refusant de changer les règles qui les ont menés au pouvoir.

Mais il est tout à fait paradoxal qu’un groupe qui veut rendre le système électoral plus démocratique utilise une méthode brimant l’exercice de la démocratie pour arriver à ses fins.

Le 24 juin dernier, les électeurs ontariens n’avaient sûrement pas le goût de rire quand ils ont vu la liste de 84 candidats pour l’élection complémentaire dans la circonscription de Toronto–St. Paul’s.

Pour écrire tous les noms, il a fallu produire des bulletins de vote de 30 cm de large sur 90 cm de long et prévoir davantage de boîtes de scrutin. Tout cela a compliqué le dépouillement et retardé le dévoilement des résultats.

Mais le plus grave, c’est qu’en polluant les bulletins de vote avec une foule de candidats bidon, on sème la confusion chez les électeurs qui ont plus de mal à faire leur choix.

Au bout du compte, cette mauvaise blague peut avoir un impact sur le candidat qui sera élu, surtout si la course est serrée.

Dans Toronto–St. Paul’s, le conservateur Don Stewart a remporté la victoire avec seulement 590 voix d’avance sur sa rivale libérale, alors que les candidats indépendants ont récolté plus de 1000 votes, au total.

Dans LaSalle–Émard–Verdun, la lutte pourrait aussi être chaude. Les libéraux se font talonner à la fois par le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD), selon les sondages.

Mais pour l’instant, il n’y a rien à faire pour bloquer les candidats bidon. Les règles d’Élections Canada prévoient que n’importe quel citoyen canadien, de n’importe où à travers le pays, peut se présenter, pourvu qu’il ait 18 ans et qu’il récolte 100 signatures d’appui de la part de citoyens de la circonscription.

Les règles sont essentiellement les mêmes au Québec, soit dit en passant.

Or, ces règles doivent être resserrées. Le temps presse.

Comment s’y prendre ?

Ottawa pourrait exiger un dépôt de 1000 $ de la part des candidats, comme c’était le cas auparavant.

Cette obligation a été contestée en 2015 par Kieran Szuchewycz, qui est maintenant derrière le Longest Ballot Committee. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta lui a donné raison dans une décision qui n’a pas été contestée par le gouvernement. Mais qui sait ce que la Cour suprême en aurait pensé ? Surtout en voyant les dérives que cela provoque aujourd’hui…

Pour contrer la multiplication des candidats bidon, le gouvernement pourrait aussi exiger que chaque candidat ait 100 signatures et un agent officiel différents.

En 2022, lors de l’élection complémentaire dans Mississauga–Lakeshore, 32 candidats avaient le même agent officiel. Et plusieurs avaient recueilli une grande part de leurs signatures auprès des mêmes électeurs.

Cela « porte à croire que certains candidats à l’élection partielle ont agi de concert et soulève la question de savoir si les candidats briguaient réellement les suffrages de leur propre chef », souligne un rapport d’Élections Canada2.

Il est assez clair que ces candidats n’étaient pas véritablement indépendants. Qu’ils étaient tous téléguidés par un seul et même groupe, qui se moque de notre système électoral.

Certains trouvent peut-être qu’il s’agit d’une façon cocasse d’attirer l’attention. Un des candidats dans Toronto–St. Paul’s, le Montréalais Félix-Antoine Hamel, a d’ailleurs fait parler de lui jusque dans les médias britanniques3, pour avoir accompli « l’exploit » de n’avoir récolté aucun vote en sa faveur. Zéro ! Une première dans l’histoire canadienne.

Mais ce n’est pas de la rigolade. Au contraire, nous devrions être préoccupés au plus haut point par le fait que la liste des candidats à nos élections puisse être manipulée de la sorte.

À une époque où notre démocratie est menacée par l’ingérence de pays étrangers, il n’y a pas de blague à faire avec le processus électoral.

L’ABC des modes de scrutin

Uninominal à un tour

Le scrutin uninominal à un tour, utilisé à Ottawa et à Québec, fait en sorte que le candidat qui remporte le plus de voix est élu, même s’il n’a pas la majorité. Ce mode de scrutin cause des distorsions, surtout si le vote est divisé entre plusieurs partis. Aux dernières élections, la Coalition avenir Québec (CAQ) a obtenu 72 % des sièges, avec seulement 41 % des votes. Et au fédéral, les conservateurs ont obtenu moins de députés que les libéraux, malgré un plus grand pourcentage de votes.

Proportionnel

Avec le scrutin proportionnel pur, c’est le pourcentage de votes qui détermine le nombre de sièges que les partis obtiennent. Or, cette formule peut mener à des gouvernements de coalition très fragmentés et instables. Après les dernières élections aux Pays-Bas, où 15 partis ont obtenu des sièges, il a fallu plus de 7 mois pour nommer un premier ministre.

Proportionnel mixte

Le scrutin proportionnel mixte, utilisé notamment en Allemagne, est un compromis entre les deux formules précédentes. Les partis présentent des candidats pour chaque circonscription, ainsi qu’une liste de candidats qui seront sélectionnés à l’issue du vote, afin de corriger les distorsions.

Préférentiel

Le vote préférentiel, utilisé par nos partis politiques pour élire leur chef, permettrait aussi de corriger les distorsions. Sans tout virer à l’envers. Au lieu de faire un seul choix, les électeurs inscrivent leurs candidats par ordre de préférence. Si aucun candidat n’obtient 50 % des votes, on élimine le candidat le moins populaire et on prend le deuxième choix de ses électeurs. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat touche la majorité.