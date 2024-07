Rose et grandiose ! Paris a été à la hauteur de son pari fou de tenir la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sur la Seine.

Une cérémonie mettant les femmes à l’honneur, de Lady Gaga jusqu’à Céline Dion qui nous a donné des frissons en chantant de la tour Eiffel, au terme de la soirée. La diva de Charlemagne a su incarner de façon magistrale l’idéal olympique et toute l’émotion qui s’y rattache, elle qui a fait preuve d’une telle résilience face aux épreuves pour remonter au sommet de son art.

La cérémonie mettait aussi à l’honneur une France diversifiée et plurielle, puisque les Jeux de Paris se sont donné l’ambition d’être non seulement inclusifs, mais aussi parfaitement paritaires. En fait, la moitié des 10 500 places ont été attribuées à des athlètes féminines, pour la première fois de l’histoire.

C’est le père de l’olympisme moderne qui doit se retourner dans son cercueil, lui qui considérait qu’une « olympiade femelle ne pourrait être qu’inintéressante, inesthétique et incorrecte ». Pierre de Coubertin déclarait que le véritable héros olympique était « l’adulte mâle » et que le rôle des femmes devait être de « couronner les vainqueurs ».

Partant d’un tel machisme, la route a été longue pour se rendre à la parité.

Admises pour la première fois aux Jeux de Paris, en 1900, les femmes ne comptaient encore que pour 21 % des athlètes en 1976 à Montréal, même si la gymnaste Nadia Comaneci a été sacrée reine des Jeux. Heureusement, la présence des femmes s’est accélérée depuis.

La parité atteinte à Paris doit donc être vue comme la consécration de décennies d’efforts. C’est un jalon historique que l’on doit saluer haut et fort. Et c’est un puissant symbole que l’on doit utiliser comme tremplin pour faire avancer tout le sport féminin.

Voyez comment les succès olympiques des joueuses canadiennes de hockey ont créé un engouement qui a permis la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin, dont la première saison vient de remporter un succès fantastique.

Billets écoulés en quelques minutes, chandails en rupture de stock, record mondial d’assistance pour un match de hockey féminin disputé dans une ambiance digne de la finale de la Coupe Stanley. Un grand wow !

Voilà bien la preuve que les Jeux olympiques peuvent jouer un rôle d’émulation pour faire évoluer les mentalités dans le sport, qui reste loin de la parité, en dehors des Jeux olympiques.

Au Québec, on compte seulement un tiers de filles et de femmes (36 %) au sein des fédérations sportives, contre deux tiers de garçons et d’hommes (64 %). Les femmes sont aussi largement minoritaires parmi les entraîneurs, les arbitres et les membres des conseils d’administration des fédérations, selon la Chaire Claire-Bonenfant1.

C’est sans compter que les athlètes féminines ont moins de ressources financières et moins de visibilité que leurs alter ego masculins.

Mais il y a de l’espoir…

Après avoir stagné pendant 30 ans, la couverture médiatique du sport féminin a triplé récemment, passant de 5 % du temps d’antenne sportif total en 2019 à 16 % en 2022, selon la firme américaine Wasserman2. Ce boom est attribuable à l’essor des plateformes d’écoute en continu et des médias sociaux, car la télévision traditionnelle, elle, boude toujours les femmes.

Il faut que ça change. Et heureusement, les Jeux de Paris vont y contribuer. La programmation, qui rejoindra trois milliards de personnes, a été conçue pour permettre une couverture égale des épreuves masculines et féminines aux heures de grande écoute. En outre, le marathon féminin remplacera l’épreuve masculine qui clôt traditionnellement les Jeux. Bravo !

Accorder de la visibilité aux athlètes féminines est crucial. C’est ce qui fait qu’elles peuvent attirer des commanditaires et négocier des salaires à la hauteur de leur talent, ce qui est très loin d’être le cas présentement.

Devinez combien de femmes se trouvent sur la liste des 100 athlètes les mieux payés au monde du magazine Forbes en 2024 ? Pas une seule !

Mais ici encore, il y a de l’espoir.

Prenez le tennis, qui a bénéficié de l’engagement exceptionnel de la championne Billie Jean King. Dès les années 1970, elle militait pour l’égalité des femmes dans le sport. Aujourd’hui, les quatre tournois majeurs de Grand Chelem garantissent l’égalité des prix. Au Canada, l’Omnium Banque Nationale s’est engagé à atteindre la parité en 2027. Chapeau !

C’est la voie à suivre dans les autres sports.

Pour atteindre une véritable parité, il faut aussi s’attaquer aux abus, qui frappent deux fois plus les athlètes féminines, au lieu de les glisser sous le tapis, comme on l’a trop souvent vu dans le passé pour protéger les réputations.

Il faut leur offrir des équipements et des plateaux sportifs aussi intéressants que ceux des athlètes masculins qui ont souvent les meilleurs horaires parce que leurs ligues existent depuis plus longtemps.

Il faut aussi combattre les préjugés et les biais inconscients. Les standards de la féminité ne s’accordent pas nécessairement avec certains sports qui nécessitent un corps musclé et une certaine agressivité, faisant en sorte que les sportives sont étiquetées comme trop viriles.

Bref, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que l’expérience offerte aux femmes les attire et les encourage à poursuivre la pratique du sport. La parité olympique est un phare qui montre la route à suivre.

1. Lisez le rapport de la Chaire Claire-Bonenfant

2. Consultez l’étude de la firme Wasserman