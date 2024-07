Dehors, des manifestants. À l’intérieur, des applaudissements. Le discours du premier ministre Benyamin Nétanyahou, en visite au Congrès américain, a reçu un accueil pour le moins contrasté. Un accueil qui fait ressortir notre ambiguïté face à Israël.

Cette visite survient alors que les risques d’escalade du conflit au Proche et au Moyen-Orient sont plus présents que jamais. Le premier ministre israélien n’a pas manqué de rappeler que la tension grimpe avec différents groupes appuyés par l’Iran, ennemi juré d’Israël.

Ces derniers jours, Israël a bombardé un port du Yémen en représailles à des attaques de drones par les rebelles houthis. Cette attaque fait craindre qu’un autre front ne s’ouvre dans la région, alors qu’on redoute déjà que les combats entre Israël et le Hezbollah déclenchent un conflit à grande échelle qui pourrait être dévastateur pour le Liban voisin.

Tout cela alors que l’offensive israélienne a fait près de 40 000 morts dans la bande de Gaza et déclenché une grave crise humanitaire. L’enclave palestinienne a été transformée en champs de ruines depuis les attaques du Hamas qui ont fait près de 1200 morts et 250 otages, en octobre dernier.

Mais Benyamin Nétanyahou lui-même est coincé entre plusieurs feux.

D’un côté, sa population lui reproche de ne pas négocier un cessez-le-feu qui permettrait de libérer les 166 otages toujours détenus par le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Mais d’un autre côté, les membres d’extrême droite de sa coalition refusent de céder du terrain.

À l’international, la justice est aussi à ses trousses.

La semaine dernière, la Cour internationale de justice a rendu un avis cinglant qui établit sans équivoque que l’occupation des territoires palestiniens depuis 57 ans est illégale.

Au fil des décennies, plus de 700 000 Juifs se sont installés en territoires palestiniens. Cette colonisation, qui ne fait que s’accélérer, est au cœur du conflit.

Israël a carrément annexé Jérusalem-Est, où les Palestiniens, désormais considérés comme des étrangers, subissent toutes sortes de discriminations. Et en Cisjordanie, l’État hébreu présente les colonies de peuplement juives « comme une valeur nationale » et prend « des mesures pour encourager leur création ».

À l’opposé, la Cour considère que l’État d’Israël est dans « l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ».

Qui plus est, la Cour exhorte tous les pays du monde à ne pas favoriser le maintien illégal de la colonisation.

Cela place les alliés d’Israël face à leurs contradictions.

Depuis longtemps, les États-Unis et le Canada, par exemple, se disent contre la colonisation, mais ils continuent néanmoins d’appuyer Israël.

Depuis des décennies, la politique canadienne repose sur la création d’un État palestinien coexistant avec celui d’Israël. C’est la solution à deux États.

Pourtant, en avril dernier, le Canada s’est abstenu de voter pour la résolution de l’ONU qui aurait permis à la Palestine de devenir membre à part entière des Nations unies.

PHOTO DREW ANGERER, AGENCE FRANCE-PRESSE Benyamin Nétanyahou prononçant son discours devant le Congrès américain, mercredi

La résolution a été acceptée par une écrasante majorité (143 pays pour, 9 contre, 25 abstentions). Mais les États-Unis ont imposé leur veto au Conseil de sécurité, plaidant que la reconnaissance de la Palestine nuirait à l’avancement de la solution à deux États, ce qui constitue une sérieuse contorsion rhétorique.

« Pourquoi, grands dieux, voter contre ses propres positions ? – le veto américain est une double faute, morale et diplomatique », avait d’ailleurs déploré l’ancien ambassadeur d’Israël à Paris Élie Barnavi, dans une lettre ouverte parue dans le journal Le Monde.

Bientôt, les alliés d’Israël pourraient se retrouver devant un autre dilemme.

Le printemps dernier, le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé un mandat d’arrêt international contre Benyamin Nétanyahou, qu’il accuse de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza.

Sur le coup, Ottawa a critiqué cette démarche, même si le Canada s’est toujours décrit comme un grand défenseur du droit international. Si le mandat est accordé, Ottawa ne pourra pas rester dans l’ambiguïté.

De leur côté, les Américains ne sont pas partie prenante à la Cour pénale, s’étant toujours farouchement opposés à la juridiction d’une instance internationale. Si un mandat était lancé contre Benyamin Nétanyahou, ils n’auraient donc pas à l’arrêter le jour où il mettrait le pied sur le sol américain.

Mais ils ont poussé le bouchon en le recevant en grande pompe au Congrès, où il est le seul chef d’État de l’histoire à avoir eu le privilège de prononcer quatre fois un discours durant sa carrière. C’est davantage que l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill.

Pas plus tard qu’en mars dernier, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avait pourtant déclaré que Benyamin Nétanyahou était un « obstacle majeur à la paix », réclamant des élections pour élire un nouveau premier ministre. La rebuffade était d’autant plus cinglante que Chuck Schumer est le Juif occupant les plus hautes fonctions du gouvernement.

Cela n’a pas empêché les élus américains d’ovationner Benyamin Nétanyahou, quoique plus de 60 d’entre eux aient boycotté l’évènement. Dans la rue, les manifestants brandissaient leurs pancartes, rappelant à juste titre que les États-Unis continuent d’envoyer des milliards de dollars en armements à Israël. Et pendant ce temps, le président Joe Biden s’échine à négocier un cessez-le-feu. N’est-ce pas contradictoire ?

La route vers une paix durable au Proche-Orient est loin d’être claire. Mais une approche cohérente, au Canada comme ailleurs, aiderait certainement à avancer dans la bonne direction.