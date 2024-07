Notre éditorialiste regrette que le président Joe Biden n’ait pas passé le flambeau plus tôt. Ci-dessus, des partisans démocrates lors d’un rassemblement, le 23 avril dernier.

PHOTO TOM BRENNER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Si seulement Joe Biden s’en était tenu à son ambition première d’être un président de transition. Si seulement le président des États-Unis avait passé le flambeau plus tôt.

Les démocrates auraient eu le temps d’organiser une vraie course à l’investiture qui aurait braqué les projecteurs sur leur parti… pour les bonnes raisons. Ce processus aurait pu mettre en valeur les candidats et les idées de tous les horizons, un peu à l’image de la série de télévision America’s Got Talent (La France a un incroyable talent, dans l’Hexagone), toujours aussi populaire après 19 saisons.

À la place, les Américains ont eu droit à un bien triste spectacle depuis près d’un mois. Celui d’un président qui gravit difficilement les marches de son avion, qui confond les présidents Poutine et Zelensky, qui n’arrive pas à répliquer aux mensonges de Donald Trump dans un pitoyable débat…

En annonçant dimanche qu’il ne briguerait pas un second mandat, Joe Biden a fait preuve de caractère. Laisser aller le pouvoir, après plus de 50 ans de loyaux services, était le meilleur geste à poser pour maximiser les chances des démocrates de vaincre Donald Trump.

Le Parti démocrate a l’occasion de repartir à neuf. Les délégués qui s’étaient engagés à donner leur appui à Joe Biden, dans le cadre des primaires, sont maintenant libres de voter autrement.

Une véritable course permettrait de mobiliser les troupes et de faire acte de transparence face aux partisans qui ont eu l’impression que le parti ne leur avait pas tout dit sur l’état de santé du président Biden.

Même si la vice-présidente Kamala Harris est la grande favorite, une course lui donnerait davantage de légitimité, effaçant l’impression qu’elle doit son poste à un « establishment » qui impose ses vues.

Un tel exercice la préparerait aussi à affronter Donald Trump, un peu comme l’ancien président Barack Obama, qui était devenu un candidat plus fort après s’être mesuré à Hillary Clinton en 2008.

Or, la plupart des rivaux potentiels de Kamala Harris lui ont rapidement accordé leur soutien. On pense notamment aux gouverneurs Gretchen Whitmer (Michigan), Gavin Newsom (Californie), Wes Moore (Maryland) ou Andy Beshear (Kentucky).

Font-ils un cynique calcul politique en la laissant aller au front contre Donald Trump, pour se présenter dans quatre ans avec des chances accrues de victoire ? Lui cèdent-ils plutôt le passage pour éviter la dissension au sein du parti ?

En 1968, le retrait du président Lyndon B. Johnson, très impopulaire à cause de la guerre du Viêtnam, avait débouché sur une convention ouverte chaotique. Le Parti démocrate avait finalement perdu le pouvoir aux mains du républicain Richard Nixon.

À trois semaines de la convention qui fixera leur candidat, les démocrates n’ont pas le luxe de se déchirer face à des républicains unis comme jamais derrière leur chef, qui a survécu à une tentative d’assassinat.

La semaine dernière, les républicains sont ressortis gonflés à bloc de leur convention, un spectacle à haute teneur en testostérone qui a monopolisé l’attention du grand public. Le lutteur Hulk Hogan est même venu déchirer son chandail sur la scène, comme pour marquer le contraste entre la force de Trump et la faiblesse de Biden.

Mais maintenant, les rôles sont inversés. S’il était élu, à 78 ans, Donald Trump deviendrait le plus vieux président des États-Unis de l’histoire.

Joe Biden se présentait comme un rempart contre le danger que présente Donald Trump. Cette ligne d’attaque l’a bien servi pour l’élection présidentielle de 2020 et les élections de mi-mandat de 2022.

Il est vrai que Trump est un fraudeur, un agresseur sexuel, un criminel reconnu et un menteur compulsif qui a tenté d’infléchir le résultat des dernières élections, ce qui a mené à l’assaut du Capitole, symbole ultime de la démocratie.

Mais les électeurs ne veulent pas seulement voter contre Donald Trump. Ils veulent aussi voter pour un candidat inspirant qui porte un message enthousiasmant.

Déjà, on a senti Kamala Harris porter ce message, en parlant du bilan positif de Joe Biden qui peut effectivement être fier de ses accomplissements, que ce soit en matière de lutte contre les changements climatiques ou d’économie. Désespérés par l’inflation, les ménages ne réalisent pas assez que la croissance économique américaine fait l’envie de la planète.

L’avortement est un autre enjeu crucial sur lequel les démocrates peuvent mettre davantage l’accent. Durant son premier mandat, Donald Trump a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui a permis de renverser l’arrêt Roe c. Wade et miné le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Un deuxième mandat pourrait mener à d’autres nominations qui transformeraient le pays pour des décennies.

La politique américaine est bien plus qu’un spectacle. Mais les démocrates doivent saisir l’occasion que Joe Biden leur a finalement donnée pour braquer les projecteurs sur leur parti et mettre en lumière tout le talent et les idées qui se cachent au sein de leurs troupes.