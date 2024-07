De plus en plus de médecins passent du public au privé, au Québec, sans que le gouvernement serre la visse.

PHOTO NICOLE BENGIVENO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

« Cher(e) patient(e), à la suite d’une longue réflexion sur l’avenir de ma pratique en médecine familiale, j’ai décidé que je n’exercerais plus la médecine dans le système public (RAMQ). Par conséquent, je ne pourrai plus vous suivre comme médecin de famille dans le système public… »

Alors que l’exode des médecins du réseau public s’accélère, les Québécois sont de plus en plus nombreux à recevoir ce genre de lettre les invitant à suivre leur médecin de famille au privé.

Mais à quel prix !

Gaétan Faubert a « trouvé ça pas mal raide » quand il a appris qu’il devrait s’abonner à un forfait annuel de 4300 $ prévoyant 10 visites pour rester avec le médecin de famille qui le suit depuis une quinzaine d’années*.

C’est prohibitif pour l’homme de 82 ans qui ne consulte son médecin qu’une fois par année. Sinon, la clinique lui propose de payer 1345 $ pour un bilan annuel, dont une batterie de tests et un suivi pour les résultats.

Cette facture reste faramineuse, quand on sait qu’une visite dans un cabinet médical dans le réseau public rapporte généralement 50 $ à 130 $ au médecin de famille, selon la complexité du cas.

Mais les patients sont coincés : 650 000 Québécois poireautent sur la liste d’attente pour un médecin de famille. C’est sans compter les 833 000 autres qui attendent une consultation avec un spécialiste, dont plus de la moitié sont hors délai.

Ce manque d’accès pousse les patients vers le privé, où les médecins peuvent se constituer une pratique lucrative, à l’abri des contraintes du gouvernement. Sauf qu’en migrant au privé, ces médecins saignent encore plus le réseau public, ce qui alimente un cercle vicieux.

Plus il y a de médecins au privé, plus la liste d’attente s’étire au public. On le voit bien en dermatologie, la spécialité qui compte le plus de médecins privés… mais aussi celle où la liste d’attente au public est parmi les plus longues (97 000 personnes).

Dans l’ensemble, 774 médecins travaillent désormais au privé, selon des chiffres fournis par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). C’est presque trois fois plus qu’il y a dix ans.

Le phénomène est particulièrement frappant chez les omnipraticiens, dont 514 sont non participants à la RAMQ. Cela représente 5 % de l’ensemble des médecins de famille. Ce n’est plus une histoire marginale sur laquelle on peut fermer les yeux.

Plus préoccupant encore : les jeunes médecins sont les plus nombreux, et de loin, à se soustraire de la RAMQ. Parmi ceux qui ont moins de cinq ans de pratique, 162 pratiquent au privé. C’est six fois plus qu’il y a dix ans.

Certains diplômés passent directement à la pratique privée, sans jamais travailler dans le système public. Les contribuables sont les dindons de la farce, eux qui financent leurs coûteuses études au moyen de leurs impôts – les plus élevés en Amérique du Nord – sans avoir droit au service.

Le contrat social est rompu. Il est temps d’avoir une sérieuse réflexion sur la médecine à deux vitesses.

D’une part, il faut reconnaître que la fuite des médecins vers le privé est le symptôme du mal qui ronge le réseau public et qui décourage les médecins d’y travailler.

Par exemple, les jeunes médecins se plaignent des contraintes imposées par les plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) qui les forcent à accepter un poste dans une région qui ne leur convient pas. Y aurait-il des manières plus douces d’assurer une répartition équitable des services à travers la province ? Une solution pourrait être de sélectionner davantage d’étudiants originaires de régions et de les encourager à y retourner, notamment avec des stages tout au long de leurs études.

Mais d’autre part, Québec pourrait aussi mettre un couvercle sur la marmite de la médecine privée qui reste très limitée dans les autres provinces. En Colombie-Britannique, par exemple, les médecins privés ne peuvent pas exiger des tarifs plus élevés que ceux du public.

Plus Québec attend pour freiner la médecine à deux vitesses, plus ce sera compliqué de remettre le dentifrice dans le tube.

Le ministre de la Santé Christian Dubé en sait quelque chose. Il s’est engagé à sevrer le Québec des agences de placement privé qui ont saigné le réseau public de ses infirmières. Mais cet été, l’équipe volante qu’il devait envoyer sur la Côte-Nord, pour prendre le relais des agences, a tardé à prendre son envol.

Serrer la vis aux médecins privés ne sera pas facile non plus. Mais si Québec reste les bras croisés, il y a un risque qu’Ottawa menace de réduire ses transferts en santé. Pour avoir droit à ces transferts, les provinces doivent offrir des services publics accessibles gratuitement à l’ensemble de la population pour l’intégralité des soins nécessaires, en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

Il n’est pas normal que les Québécois se fassent larguer par leur médecin… à moins de sortir des milliers de dollars de leur portefeuille.

* La clinique exige 2200 $ par année pour les patients qui sont jeunes et en santé (ce qui couvre un bilan annuel avec le suivi et deux autres visites durant l’année). Le tarif grimpe à 3200 $ pour ceux qui ont plus de 65 ans ou qui ont des maladies chroniques et à 4300 $ pour ceux qui ont plus de 80 ans, parce que les forfaits incluent davantage de visites.