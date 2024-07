Pierre Fitzgibbon avait vu juste. Malheureusement.

Il y a deux ans, le ministre de l’Économie avait présenté à l’équipe éditoriale de La Presse sa stratégie pour le développement de la filière batterie au Québec.

Son objectif : utiliser notre électricité verte et bon marché pour créer une industrie d’avenir pleinement intégrée, où le Québec ne se contenterait pas d’extraire ses richesses minérales, mais pourrait aussi les transformer en créant de la valeur ajoutée et de la prospérité.

Face à ce projet enthousiasmant, nous avions demandé au ministre quel était le plus grand défi. Sa réponse ? L’exécution.

Le temps lui donne raison. Hélas.

Depuis le début de juillet, les nuages s’accumulent au-dessus de notre filière batterie.

Acculé à la faillite, Taiga s’est mis à l’abri de ses créanciers. Les contribuables pourraient ne jamais revoir les dizaines de millions injectés par Québec et Ottawa dans le constructeur de motomarines et de motoneiges électriques qui roule à perte.

Lion électrique a aussi été obligé de demander la clémence de ses créanciers. On est loin des beaux jours de 2021 où les premiers ministres Trudeau et Legault, tout sourire, annonçaient des investissements de 100 millions pour aider le constructeur d’autobus et de camions électriques.

Mais surtout, il y a le mégaprojet de Northvolt…

Les deux ordres de gouvernement ont fait un pari risqué en promettant d’investir jusqu’à 7 milliards* dans cette jeune pousse suédoise qui n’avait pas encore fait ses preuves et qui en mettait beaucoup dans son assiette en même temps.

Voilà que l’entreprise a admis avoir été « un peu trop agressive ». Northvolt a du mal à accélérer la production dans sa toute première usine, en Suède. Elle a donc entamé une révision stratégique qui pourrait ralentir son projet d’usine sur la Rive-Sud de Montréal.

Mais pendant que Northvolt peine à livrer ses premières batteries, des chefs de file de l’industrie ont le dos au mur. La sud-coréenne SK On, quatrième fabricant de batteries au monde, s’est carrément déclarée en état de crise, au début de juillet.

Le problème, c’est qu’il pleut des batteries.

Attirés par les perspectives de croissance spectaculaires, les fabricants de batteries ont construit tellement d’usines que le marché est inondé.

Et comme les véhicules électriques ne sont pas assez abordables en Occident – contrairement à la Chine, où ils sont moins chers que les modèles à essence –, la demande est plus faible que prévu.

Tesla, Mercedes-Benz, GM et Ford ont tous réduit leurs prévisions.

Résultat ? L’industrie mondiale des batteries nagera dans la surcapacité pour la prochaine décennie, selon un récent rapport de Bloomberg NEF1. Le problème est particulièrement aigu en Chine où la capacité prévue, en 2026, sera sept fois plus élevée que la demande.

Face au risque de dumping, on peut comprendre que des décideurs occidentaux songent à élever des barrières protectionnistes pour éviter que leur industrie locale soit étouffée par des produits étrangers, vendus à prix artificiellement bas.

La transition énergétique est trop névralgique pour que les pays occidentaux soient dépendants de la Chine qui fabrique déjà 70 % des composants et des cellules de batteries.

Une concentration excessive de la production dans un seul pays peut permettre à cette nation de manipuler la production pour atteindre des objectifs stratégiques nationaux ou des ambitions géopolitiques, souligne le professeur de HEC Montréal Ari Van Assche dans une étude publiée par l’Institut C.D. Howe, mardi2.

Bref, cela pose un risque de sécurité nationale.

Mais il faut y aller avec des pincettes, car le protectionnisme a des effets secondaires néfastes. En imposant des droits de douane, par exemple, on ferait augmenter les prix. Cela découragerait les consommateurs de prendre le virage électrique… ce qui est l’objectif de base.

Pour Québec et Ottawa, il y a des limites à pousser une industrie dont le modèle d’affaires repose sur des subventions et des barrières protectionnistes. Ce n’est pas une recette qui fait des enfants forts.

À terme, les gouvernements risquent d’avoir à les soutenir, encore et encore. Voyez seulement comment Ottawa et Québec ont été forcés d’allonger d’autres millions, ces derniers jours, pour aider Taiga et Lion.

Depuis trois ans, Québec a annoncé des investissements de plus de 3,3 milliards de dollars dans la filière batterie, ce qui a permis de mettre en marche des projets de 16 milliards de dollars.

Ainsi, la filière batterie a reçu près du tiers de toute l’aide aux entreprises accordée par Québec, dont l’interventionnisme a bondi depuis la réforme de son bras financier Investissement Québec, en 2020.

Le gouvernement a donc mis beaucoup d’œufs dans le même panier. Et ce n’est pas fini. Le ministre Fitzgibbon avait l’ambition de faire passer les investissements dans la filière batterie de 16 milliards à 30 milliards… ou même à 50 milliards.

Alors qu’il pleut des batteries partout dans le monde, il serait sage de mettre la pédale douce pour ne pas se retrouver en panne.

*Les gouvernements vont verser 2,7 milliards pour la construction de l’usine de Northvolt sur la Rive-Sud de Montréal (moitié-moitié Québec-Ottawa), puis 4,6 milliards pour la fabrication de composants de batteries (un tiers Québec, deux tiers Ottawa).

1. Consultez le rapport de Bloomberg NEF (en anglais)

2. Consultez l’étude publiée par l’Institut C.D. Howe (en anglais)